Emmanuel Macron veut renforcer le rôle international de l’euro avec les stablecoins

Le président français menaçait il y a peu d’imposer des droits de douane européens à la Chine dans les « prochains mois ». Une ambition qui laisse désormais place à une volonté de coopération, accompagnée du développement de stablecoins pour renforcer le rôle international de l’euro.

Emmanuel Macron revient sur sa menace de droits de douane européens vis-à-vis de la Chine

La situation géopolitique mondiale fait face à un déséquilibre notable depuis la mise en place des frais de douane américains, imposés par Donald Trump au reste du monde. L'occasion pour le président français de suivre la tendance en annonçant il y a peu sa volonté de voir l'Europe appliquer ce type de droits à la Chine dans les « prochains mois ».

Une initiative visiblement de courte durée, puisqu'Emmanuel Macron vient de publier une tribune dans le quotidien économique et financier britannique Financial Times au sujet de ce qu'il présente désormais comme « une réponse non coopérative » face à des déséquilibres commerciaux qui ne sont « plus viables ».

Instaurer des droits de douane et des quotas sur les importations chinoises serait une réponse non coopérative. Nous devons reconnaître que ces déséquilibres sont à la fois le résultat d’une faible productivité de l’UE et de la politique chinoise de croissance tirée par les exportations. Emmanuel Macron

Sur la dernière décennie, le surplus commercial de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne a presque doublé, pour atteindre 300 milliards d’euros. Une situation face à laquelle Emmanuel Macron souhaite « renforcer le marché unique et libérer l’épargne européenne » afin de « stimuler l’innovation et la croissance sur le continent ».

Pour ce faire, le président français souhaite « mettre en œuvre un nouvel agenda économique fondé sur la compétitivité, l’innovation et la protection » en « prenant le risque d’investir » dans les entreprises européennes, mais également d'augmenter la puissance de l'euro avec le soutien des stablecoins.

« Renforcer le rôle international de l’euro via le développement de stablecoins »

Afin de faire face à cette situation, Emmanuel Macron incite dans un premier temps l'Union européenne à « achever son marché intérieur » tout en investissant dans des secteurs innovants et des industries au fort potentiel de croissance. Le tout porté par une dynamique de « préférence européenne » basée sur le soutien d'une production stratégique.

Ensuite, il aborde la nécessité d'investir dans le marché européen, tout en simplifiant et en unifiant une bonne fois pour toutes la réglementation locale afin de pouvoir libérer les capitaux indispensables à cette politique.

Une stratégie qui nécessite de « renforcer le rôle international de l’euro via le développement de stablecoins », mais également avec la mise en place d'un euro numérique qui inquiète plus qu'il ne déclenche l'enthousiasme, avec une date de lancement pour le moment fixée à... 2029 au plus tôt.

L’Europe devrait également chercher à renforcer le rôle international de l’euro via le développement de stablecoins en euros et l’introduction d’un euro numérique, ainsi que par la création d’actifs sûrs et liquides pour financer la défense et les technologies.

Enfin, le président français exhorte la Chine à « s’attaquer à ses déséquilibres internes » tout en proposant un « rééquilibrage des flux d’investissements directs étrangers » afin de développer « un cadre coopératif » qui soit moins défavorable à l'Union européenne.

Le but étant de « défendre la souveraineté réglementaire de l’UE, y compris vis-à-vis des États-Unis ».

Source : Financial Times

