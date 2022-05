L'Autorité de régulation des actifs numériques (VARA) de Dubaï a indiqué son entrée dans le metaverse avec l'établissement d'un siège dans l'univers de The Sandbox (SAND).

L'objectif est de pouvoir être accessible aux acteurs du secteur et de faciliter les collaborations entre les plateformes de cryptomonnaies.

La VARA a été créée récemment afin de fournir un cadre sûr et progressif au secteur des actifs numériques.

En effet, son but est de pouvoir assurer l'évolution de l'écosystème tout en protégeant le marché et les investisseurs.

Lors de l'inauguration, son Altesse Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif, a déclaré :

« Nous avons dépassé le rôle d'adopteur précoce pour devenir un innovateur et un participant qui façonne l'avenir de cette technologie. Aujourd'hui, VARA rejoint le metaverse pour devenir la première autorité gouvernementale de Dubaï - et du metaverse -, inaugurant une nouvelle ère dans laquelle le gouvernement de Dubaï utilise les innovations modernes, pour étendre ses services et son pouvoir de réglementation à des publics dans une étendue technologique ouverte, sans contraintes ni frontières. »