Premier voyage réussi dans Otherside, le metaverse de Yuga Labs

Ce samedi 16 juillet, près de 4500 personnes ont été invitées à rejoindre le metaverse Otherside. Appelés « Voyageurs », ces individus ont pu participer à une visite en avant-première de la plateforme immersive développée par Yuga Labs, le célèbre studio de tokens non fongibles (NFTs).

Au programme, une excursion dans le « biogenic swamp » (i.e marais biogénique), élément central de l'univers parallèle développé par Yuga Labs et rendu célèbre avec le succès des Bored Ape. Tous les invités étaient des détenteurs d'« Otherdeeds », des NFTs représentant des titres de propriétés des parcelles de terrain numériques d'Otherside.

Voici un aperçu de cette expérience inédite proposée à ces utilisateurs :

BR3AKING: @OthersideMeta holders have tested a trip to the Otherside with 4300+ users. pic.twitter.com/J9tyNaa2VO

— The Metaverse (@themetav3rse) July 16, 2022