Identités numériques et layer 2 – Comment Shiba Inu construit-il son écosystème ?

Qu’on se le dise : Shiba Inu (SHIB) n’est plus – uniquement – un memecoin. C’est en tout cas l’ambition des équipes responsables, qui ont évoqué plusieurs axes de développement pour la cryptomonnaie. Entre stablecoin, identités numériques et layer 2, le chien fou des cryptos construit patiemment sa niche.

Shiba Inu étend son écosystème grâce à plusieurs initiatives

On apprend cette semaine une nouvelle initiative de Shiba Inu : les identités numériques. La cryptomonnaie, qui a fait de la décentralisation « réelle » son crédo, souhaite proposer un protocole « d’identité souveraine » (self-sovereign identity, ou SSI). Les SSI permettent de contrôler ses propres données personnelles et le nombre d’entités avec lesquelles on les partage. Selon le développeur de Shiba Inu Shytosi Kusama, qui a été interrogé par nos confrères de Decrypt, cela permet de régler plusieurs problèmes :

« [Cela permet] une meilleure sécurité des données, une meilleure protection et des garanties pour la vie privée, une réduction des fraudes, une auto-identification et des options d’inscription nouvelles. »

On ne peut bien sûr pas s’empêcher d’y voir une réponse à Worldcoin, le protocole d’identité controversé qui vient de commencer à se propager ces dernières semaines. Mais il ne s’agit pas uniquement de cela. Shiba voit grand, et souhaite devenir une « super app » qui donne accès à des services variés.

Un layer 2 et un stablecoin à venir ?

Le protocole d’identité de Shiba sera construit avec Shibarium, le layer 2 de l’écosystème, qui est actuellement en développement. Construit au-dessus d’Ethereum, il permettra de développer davantage d’applications, comme des exchanges décentralisés, des jeux, ou bien des univers virtuels. On se rappelle en effet que Shiba Inu avait annoncé l’année dernière le développement d’un metaverse.

👉 Pour aller plus loin – Shiba Inu (SHIB), le rival du Dogecoin à la conquête des meme coins

La même année, Shiba Inu confirmait le lancement futur d’un stablecoin décentralisé, baptisé « SHI ». Mais la communauté n’a pas partagé de mise à jour récemment à ce sujet. On se rappelle également le lancement de ShibaSwap, le DEX de Shiba Inu, en 2021. À ce jour, il affiche un volume d’échange de 2 millions de dollars sur les dernières 24h.

Ce que cela montre, c’est que Shiba Inu continue à essayer de se débarrasser de son statut de « memecoin » pour obtenir une légitimité nouvelle au sein de l’écosystème. Et cela pourrait marcher : en novembre dernier, un développeur avait été invité à participer au Forum économique mondial de Davos, pour évoquer le cadre réglementaire entourant le metaverse. Jusqu’où iront alors les ambitions de Shiba Inu ? Cela reste à voir.

Source : Decrypt

