Meta : sa branche metaverse perd plusieurs milliards de dollars sur le second trimestre

Le metaverse sera-t-il le pari le plus rentable pour l'entreprise de Mark Zuckerberg ? Pour l'instant, ses résultats financiers sont unanimes : les pertes liées à son unité de recherche sont en constante augmentation, atteignant les 3,7 milliards de dollars entre avril et juin 2023. Pourtant, l'entreprise maintient ses positions et réussit à gagner la confiance des investisseurs depuis quelques mois, notamment grâce à la hausse de ses bénéfices.

