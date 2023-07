Le British Museum débarque dans le metaverse de The Sandbox

Le mondialement connu British Museum fait son entrée dans le metaverse, au travers d’une collaboration avec The Sandbox. Ainsi, le jeu blockchain signe un nouveau partenariat de renom.

The Sandbox signe un partenariat avec le British Museum

Cette semaine, le play-to-earn The Sandbox (SAND) a dévoilé un nouveau partenariat de renom, à savoir le British Museum. Fondée en 1753, la célèbre institution basée à Londres est le plus important musée national public au monde, et fait maintenant son entrée dans le metaverse.

Ce rapprochement a pu être conclu grâce à une collaboration avec la plateforme de tokens non fongibles (NFT) laCollection, dont nous avions déjà parlé la semaine dernière pour ses travaux avec la Monnaie de Paris.

À l’image des divers partenariats déjà menés par The Sandbox, l’objectif sera de proposer des objets de collections numériques ainsi que des expériences immersives aux joueurs. Cette fois, c’est l’histoire du musée qui sera mise en valeur, celui-ci étant spécialisé dans l’histoire des différentes cultures du monde.

Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouveauté :

« Nous sommes très heureux de collaborer avec le British Museum pour partager ses incroyables collections avec de nouveaux publics dans le metaverse. C’est une excellente occasion pour les joueurs de The Sandbox, où qu’ils se trouvent, de découvrir et d’apprécier les incroyables collections d’histoire humaine, d’art et de culture du British Museum. »

Ainsi, ce partenariat avec le British Museum vient s’ajouter aux nombreux faits d’armes de The Sandbox. Et pour cause, ce metaverse accueille déjà des noms tels que Snoop Dogg, Paris Hilton, McDonald’s ou encore Playboy et Gucci.

Lors de la rédaction de ces lignes, le prix du token SAND était de 0,43 dollar, avec une capitalisation de 835 millions de dollars, le plaçant en 49e position du classement des cryptomonnaies. En parallèle, le floor price des lands de The Sandbox est de 0,3 ETH, soit 560 dollars au cours actuel.

Source : The Sandbox

