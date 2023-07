Les NFT débarquent à la Monnaie de Paris pour une exposition éphémère

Pour la première fois, la Monnaie de Paris accueille une collection de tokens non fongibles (NFT) au sein de son musée. Au moyen d’une collaboration avec laCollection, le travail de l’artiste Robert Alice est mis à l’honneur.

Depuis le 30 juin dernier et jusqu’au 22 octobre prochain, la Monnaie de Paris accueille pour la première fois une collection de tokens non fongibles (NFT). C’est tout un symbole, pour l’institution fondée en 864 par Charles II le Chauve, qui est notamment chargée aujourd’hui de la frappe des pièces de monnaies françaises ainsi que des pièces et médailles commémoratives.

Cette exposition est menée en collaboration avec laCollection, une plateforme de NFT travaillant avec des institutions mondialement célèbres telles que le British Museum. Ici, c’est le travail de l’artiste Robert Alice qui est mis en lumière, au travers dans une collection nommée BABEL, en hommage à la nouvelle « La Bibliothèque de Babel » de l’écrivain Jorge Luis Borges.

Ce choix de nom n’est pas anodin, car la bibliothèque dont il est question dans l’ouvrage présente des caractéristiques rappelant, d’une certaine manière, celles d’une blockchain :

« Un espace constitué de pièces hexagonales, toutes identiques et interconnectées, présentant le même nombre d’étagères sur lesquelles est disposé le même nombre de livres, dotés du même nombre de pages, de lignes et de caractères, constituant toutes les variations possibles, écrits et à venir […] »

Des créations obtenues par un assemblage de technologies

Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir 15 œuvres imprimées sur des supports physiques, accompagnées de QR code redirigeant vers leur double numérique au format NFT sur le site Web de laCollection.

Ces créations combinent plusieurs éléments pour arriver à un résultat, que ce soit des modélisations 3D obtenues par des technologies LiDAR, des caractères ASCII ou même des plans architecturaux de la Monnaie de Paris :

4/ Blueprints fuse a number of processes, from ASCII and GANs, with the original architectural blueprints of the @MonnaiedeParis, as a way of exploring the architectures of the centralized and decentralized. pic.twitter.com/JKAqrPCaOV — robertalice (@robertalice_21) June 14, 2023

Si cette exposition est inédite pour cette institution millénaire qu’est la Monnaie de Paris, ce n’est pas la première fois que les tokens non fongibles se mêlent au patrimoine culturel français. Et pour cause, nous apprenions en février dernier que le musée du Centre Pompidou avait fait l’acquisition de 18 NFT, ancrant un peu plus ces derniers dans l’art traditionnel.

Sources : laCollection, Monnaie de Paris

