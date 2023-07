Garde de cryptomonnaies : le Nasdaq suspend ses projets pour des raisons réglementaires

Le Nasdaq a annoncé que ses projets concernant la création d’une société spécialisée dans la garde de cryptomonnaies avaient été abandonnés. C’est donc un coup dur pour l’adoption par les investisseurs institutionnels, justifié par l’incertitude réglementaire qui règne aux États-Unis.

Le Nasdaq revoit ses ambitions liées aux cryptomonnaies à la baisse

En septembre 2022, l’entreprise Nasdaq, à la tête de la deuxième plus grande bourse des États-Unis, faisait l’actualité en annonçant son attention de se lancer dans les services de garde de cryptomonnaies. Moins d’un an plus tard, les projets concernant la création de cette entreprise sont maintenant mis de côté, au même titre que l’obtention de la licence nécessaire demandée au Département des services financiers de New York.

L’incertitude réglementaire qui fait cruellement défaut aux États-Unis actuellement est la principale raison évoquée par Adena Friedman, PDG de l’entreprise :

« Nous aimons pouvoir opérer dans un environnement assez bien réglementé et un cadre réglementaire suffisamment clair, et en ce moment, ce cadre réglementaire est en train de changer. Nous avons donc décidé d’arrêter ces efforts pour le moment et de nous concentrer uniquement sur le secteur de la technologie et sur les listings. »

Un coup dur pour l’adoption des investisseurs institutionnels

Compte tenu de l’importance du Nasdaq dans la finance traditionnelle, le succès d’un tel projet aurait pu être particulièrement bénéfique pour le secteur des cryptomonnaies. Ce revirement de situation pourrait alors freiner temporairement l’adoption par les investisseurs institutionnels.

Malgré tout, l’entreprise estime que cette décision aura un « impact financier modeste ». De plus, cela ne remet pas en cause les projets du Nasdaq dans cette industrie, et le groupe reste « déterminé à soutenir l’évolution de l’écosystème des actifs numériques de diverses manières ».

En effet, la société se tient aux côtés de BlackRock dans sa demande d’enregistrement pour son ETF spot sur le Bitcoin (BTC).

Depuis le début de l’année, le flou réglementaire entretenu aux États-Unis a notamment causé l’arrêt des activités de trading crypto de Jane Street et Jump Cypto, ainsi que la faillite de Bittrex US.

Source : Bloomberg

