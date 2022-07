Vente massives de bitcoins (BTC) – Sommes-nous sortis du pire ?

La chute des cours de cryptomonnaies a touché tous les investisseurs à l'approche de l'été. Les institutions ont alimenté les cascades de liquidations : elles auraient vendu plus de 230 000 bitcoins ces deux derniers mois, selon un nouveau rapport. On se penche sur la tendance, qui pourrait être en voie de résolution.

Les institutions ont massivement vendu leurs bitcoins

La semaine dernière, on apprenait avec surprise que Tesla avait vendu 75% de ses bitcoins (BTC) au cours du second trimestre. Et l’entreprise d’Elon Musk n’est pas la seule à s’être débarrassée de ses cryptomonnaies : les institutions ont procédé à une vraie braderie depuis deux mois, selon les données présentées par Arcane Research.

Nombre de bitcoins vendus par les grandes institutions depuis mai 2022

Comme le rappelle le rapport, tout a commencé par l’affaire Terra (LUNA). Les réserves en BTC de la Luna Foundation Guard ont été réduites à néant le 9 mai dernier, ce qui a entraîné une série de conséquences au sein de l’écosystème.

Les premiers à avoir été touchés par la pression de vente ont été les mineurs. Ceux-ci se sont débarrassés de 4 456 bitcoins sur le mois de mai. Puis Tesla a suivi, lorsque le Bitcoin s’est approché des 30 000 dollars. Au total, la vente aurait atteint 935 millions de dollars, selon des estimations.

Le FUD s’est ensuite propagé dans l’écosystème crypto, et de grands acteurs ont commencé à connaître des difficultés, ce qui a alimenté la tendance. Celsius a ainsi suspendu les retraits, Three Arrows Capital s’est effondré, et le cours du Bitcoin a continué de plonger.

Résultat : les mineurs ont vendu une somme encore plus conséquente en juin, qui s’est élevée à 14 600 bitcoins :

Progression des ventes des mineurs de bitcoins

Sommes-nous sortis de la phase de capitulation ?

Le rapport d’Arcane Research note que toutes ces données ne sont probablement que la partie émergée de l’iceberg :

« La plupart des ventes des 236 237 bitcoins mentionnés plus haut ont été forcées, et cela a probablement été pire que ce que cette étude mentionne, avec des capitulations cachées d’acteurs privés et institutionnels. »

Alors sommes-nous sortis du pire ? C’est l’interprétation que fait ce rapport : les déclarations de faillite sont actées, et les dernières semaines ont enfin vu quelques clôtures dans le vert pour les cryptomonnaies :

« La contagion est en train d’être résolue, nous allons vers des temps moins incertains. »

Preuve de ce regain d’optimisme : le BTC est venu buter sur les 25 000 dollars la semaine dernière, alors qu’il peinait jusque là à se maintenir au-dessus des 20 000 dollars :

Le cours du Bitcoin se réveille la semaine dernière

On sent donc un vent un peu plus optimiste souffler ces dernières semaines, après l’incertitude et les capitulations massives. Le cours du BTC a cependant bien du chemin à faire pour à nouveau atteindre son record absolu, à 69 000 dollars.

Source : Arcane Research - Graphique cours : TradingView

