Le Nasdaq s'apprête à lancer un fonds de gestion en cryptomonnaies

Cela pourrait s'avérer être un très gros coup pour le marché des cryptomonnaies. Le Nasdaq, la deuxième Bourse la plus importante des États-Unis, s'apprête à lancer un service de conservation de cryptomonnaies. Baptisé « Nasdaq Digital Assets », celui-ci sera exclusivement réservé aux clients institutionnels.

Today, @Nasdaq launches Nasdaq Digital Assets, marking the next milestone in the digital asset ecosystem.

The business will address key industry pain points with institutional-grade solutions that bring greater liquidity, integrity and transparency: https://t.co/uuiaSxPRTb pic.twitter.com/bSmYdAdPxb

— Nasdaq (@Nasdaq) September 20, 2022