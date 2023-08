Metaverse et crédit social – La Chine souhaite-t-elle étendre son modèle aux univers virtuels ?

La Chine affiche une fermeture aux cryptomonnaies, mais elle s’intéresse au metaverse. Pékin ne souhaite cependant pas voir les univers virtuels se développer sans contrôle. Le gouvernement a en effet fait des propositions à un organisme des Nations Unies pour que des mécanismes de type crédit social soient appliqués à ces nouvelles technologies. Quels sont les risques ?

En Chine, le metaverse rimera avec crédit social

Pour rappel, le crédit social est un système de surveillance et d’évaluation des citoyens chinois, mis en place par le gouvernement. Il accorde des notes à ces derniers en fonction de la « confiance » que l’on peut leur accorder, avec des mesures punitives appliquées pour ceux qui s’écartent de l’attitude choisie. Une personne obtenant une mauvaise note ne peut ainsi plus acheter de billets d’avion ou de train, des biens immobiliers, ou accéder à certains établissements comme des hôtels, des restaurants, ou encore des écoles privées. Le système de crédit social est souvent critiqué par l’utilisation qui en est faite en tant qu’outil de contrôle des citoyens, et de moyen d’invisibiliser les opposants du gouvernement chinois. Il s’est cependant généralisé en Chine à depuis 2020.

C’est donc ce système que Pékin semble envisager d’intégrer au metaverse. Nos confrères de Politico ont en effet eu connaissance de propositions faites par China Mobile, l’opérateur de télécommunications détenu par l’État chinois, à une agence de l’ONU. China Mobile suggère l’utilisation d’un système d’identité numérique pour accéder au metaverse. Les utilisateurs seraient tous identifiés, et leurs caractéristiques « naturelles et sociales » seraient répertoriées.

Cette volonté de caractériser les utilisateurs du metaverse est bien sûr directement inspirée du crédit social. Les utilisateurs du metaverse pourraient ainsi être ainsi catégorisés selon des signes identifiables et des attributs sociaux qui seraient stockés de manière permanente et partagés avec les forces de l’ordre.

De l’ordre dans les univers virtuels

Selon des experts interrogés par Politico, les propositions de China Mobile ne sont pas compatibles avec la protection de la vie privée et de la liberté des citoyens chinois. Par ailleurs, elles les empêcheraient de se connecter avec qui ils le souhaitent, et donc de s’exprimer librement. Et la proposition va au-delà de la Chine.

Les standards que souhaitent proposer China Mobile ont en effet été communiqués à l’International Telecommunication Union (ITU), l’agence des télécommunications des Nations Unies. Cette dernière établit des règles de conduite générales pour les technologies, notamment en matière de vie privée. Selon des experts, la Chine souhaite donc façonner dès le départ la manière dont le metaverse sera adopté à l’international, en plaçant ses jetons idéologiques de manière anticipée.

La prochaine réunion de l’ITU aura lieu en octobre prochain, et il est probable que le groupement votera alors sur les propositions de la Chine. Pékin avait déjà fait savoir son intérêt pour le sujet du metaverse en général, et il est probable que le gouvernement chinois y voit un enjeu pour l’avenir – au même titre que les monnaies numériques. D’où une question posée par un des participants à l’ITU, interrogé anonymement :

« Imaginez un metaverse où votre protocole d’identité est décidé et surveillé par les autorités chinoises. Chaque gouvernement doit se poser la question suivante : est-ce que c’est le type de monde immersif dans lequel nous voulons vivre ? »

Source : Politico

