Tokens en chute de 95 % et coût des lands divisé par 20 : le metaverse est en plein bear market

Moins de deux ans après l’euphorie, les metaverses comme The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) et Otherside sont en plein bear market. Entre des tokens en chute de 95 % et des lands voyant leurs prix divisés par 20, analysons quelques données financières pour juger de l’état du marché.

Le metaverse subit de plein fouet son bear market

Si le marché des cryptomonnaies en général semble se situer entre deux eaux, celui du metaverse est clairement en plein bear market. Et pour cause, moins de deux ans après l’euphorie déclenchée par Facebook, renommée Meta à la fin 2021, les tokens et les terrains associés aux mondes numériques font pâle figure.

Pour illustrer nos propos, nous allons nous concentrer sur trois projets :

Otherside de Yuga Labs,

The Sandbox (SAND);

Decentraland (MANA).

En premier lieu, nous pouvons nous arrêter sur les tokens associés à ces metaverses. Si le mois de juin a été difficile pour eux, compte tenu des propos de la Securities and Exchange Commission (SEC) les qualifiant de valeurs mobilières, ce n’était là qu’une étape dans une longue chute entamée depuis le plus haut du précédent bull run.

À l’heure actuelle, le SAND de The Sandbox affiche par exemple une dévaluation de 95,21 % depuis son plus haut historique (ATH). Le constat est similaire pour ses concurrents, et l’APE navigue d’ailleurs dans ses plus bas historiques :

Token ATH Cours actuel Écart APE 27,64 dollars le 28 avril 2022 1,84 dollar - 93,36 % SAND 8,48 dollars le 25 novembre 2021 0,4 dollar - 95,21 % MANA 5,9 dollars le 25 novembre 2021 0,37 dollar - 93,7 %

Figure 1 — Prix des tokens de metaverse en comparaison de leur ATH

Les prix des lands sont particulièrement bas

Une autre manière de juger de l’intérêt porté à ces metaverse est de s’intéresser aux prix de leur land. Pour The Sandbox et Decentraland, les floors price de leurs terrains virtuels se sont respectivement élevés jusqu’à plus de 11 000 et 14 000 dollars chacun en février 2022. Pour les Otherdeed d’Otherside, le plus haut floor price a été atteint lors des premières mises en vente des lands, soit près de 15 000 dollars en mai 2022 :

Figure 2 — Floors price des lands The Sandbox, Decentraland et Otherdeed

Lors de l’écriture de ces lignes, les floors price de The Sandbox, Decentraland et Otherdeed étaient de 584, 736 et 1 116 dollars.

Toutefois, cette métrique ne permet de juger que du prix du token non fongible (NFT) le moins cher d’une collection à un moment donné, mais cela ne reflète pas nécessairement l’état du marché.

À titre d’exemple, pour The Sandbox, le pic de volume a été atteint le 22 novembre 2021 avec 4 255 ventes pour 13 253 ETH, soit plus de 56 millions de dollars au prix de l’époque. La journée avec le prix moyen unitaire le plus élevé a été atteinte le 31 janvier 2022 avec près de 4,47 ETH de moyenne, soit plus de 11 600 dollars et 712 ventes.

En comparaison, la journée du lundi 7 août a enregistré 46 ventes pour un prix moyen de 1 302 dollars :

Figure 3 — Volumes générés par les lands de The Sandbox

Bien entendu, ces chiffres n’enlèvent rien aux fondamentaux des metaverses en question, mais témoignent seulement d’une phase d’excès s’étant déroulée pendant l’euphorie rencontrée il y a plus d’un an. Comme pour le reste de l’écosystème des cryptomonnaies, ce bear market permet ainsi d’assainir le marché, avant de repartir sur des bases plus solides.

Sources : Dune, OpenSea

