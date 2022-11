Une alliance improbable pourrait bientôt voir le jour : le responsable du projet Shiba Inu (SHIB), sous son pseudonyme Shytoshi Kusama, a indiqué via Twitter qu'il avait été contacté par le Forum économique mondial afin de travailler sur une régulation du metaverse.

#ShibArmy I need a quick vote: We have been kindly invited to work with the WORLD ECONOMIC FORUM as it pertains to their MV global policy. Would love to know what you all think because it's not our decision, but yours.

— Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) November 22, 2022