L'USDT de Tether débarque sur Telegram grâce à la blockchain TON

Avec plus de 900 millions d'utilisateurs à travers le globe, Telegram fait un nouveau pas vers le monde de la blockchain en permettant l'envoi et la réception d'USDT, le stablecoin phare de Tether, directement sur sa plateforme. Une nouveauté qui devrait démocratiser l'envoi et la réception d'argent, le tout grâce à la blockchain TON.

Il sera bientôt possible d'envoyer du stablecoin USDT sur Telegram

Telegram, l'application de messagerie qui revendique aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde, va permettre d'envoyer et de recevoir de l'USDT, le stablecoin de Tether.

Une nouvelle loin d'être anodine, d'une part en raison de l'ampleur du nombre d'utilisateurs de Telegram, mais également car l'USDT est le stablecoin le plus important du marché des cryptomonnaies en termes d'adoption : il affiche aujourd'hui presque 110 milliards de dollars de capitalisation boursière.

C'est Paolo Ardoino, le directeur général de Tether, qui a révélé la collaboration entre la société émettrice de l'USDT et la fondation TON à l'occasion du TOKEN2049 à Dubaï.

Pour rappel, TON (pour « The Open Network ») est une blockchain développée à l'origine par les équipes de Telegram, puis abandonnée à la communauté grâce à son code open source suite à des restrictions imposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en 2020.

👉 Plongez dans notre fiche sur The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

Cependant, la blockchain TON demeure intégrée nativement à l'application Telegram, bien que son imbrication soit discrète auprès de la plupart des utilisateurs. Selon Paolo Ardoino, il sera donc désormais possible de transférer de l'USDT directement sur Telegram grâce au réseau TON. Il sera également possible d'envoyer et recevoir du XAUT, le token adossé à l'or de Tether.

Fêtez le halving du Bitcoin avec notre NFT commémoratif sur Zora

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pourquoi une telle collaboration ?

Dans un communiqué adressé à nos confrères de Cointelegraph, Jack Booth, le responsable marketing de la fondation TON, a affirmé que leur ambition était clairement de rivaliser avec la finance traditionnelle :

« Il y aura des solutions on-ramps intégrées pour les monnaies fiat dès le lancement, et des solutions off-ramps globales pour les cartes et les comptes bancaires qui arriveront bientôt. Ce sera la première fois qu'un public de masse pourra utiliser l'infrastructure cryptographique pour des paiements mondiaux. »

Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a de son côté affirmé qu'il y avait une réelle demande pour stocker du dollar, notamment chez les individus vivant au sein des pays émergents. Le directeur général de Tether, Paolo Ardoino, a précisé que l'ajout de l'USDT et du XAUT sur la blockchain TON permettrait également de simplifier l'accès aux paiements décentralisés et au gaming.

« La blockchain TON fonctionne avec Telegram, ce qui signifie que l'USDT et le XAUT ont le potentiel de fournir une expérience simple et sans frontière pour les paiements de pair-à-pair pour la base d'utilisateurs de Telegram, que Telegram estime à plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. »

👉 Dans l'actualité – Le 4e halving du Bitcoin a eu lieu : qu'est-ce que cela change pour le BTC ?

En parallèle et toujours à l'occasion du TOKEN2049, Paolo Ardoino a également révélé que Tether se dotait de 4 nouvelles branches pour son expansion : Tether Data, Tether Finance, Tether Power et Tether Edu.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.