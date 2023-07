Attaque majeure des pools de Curve : 41 millions de dollars en cryptomonnaies s'évaporent

Les attaquants ont exploité une vulnérabilité dans certaines pools de liquidités de Curve, le célèbre protocole de finance décentralisée (DeFi). La vulnérabilité a été retracée jusqu'à Vyper, un langage de programmation alternatif pour les smart contracts d'Ethereum.

En effet, plusieurs des pools de Curve utilisant Vyper ont été exploités, entraînant des pertes estimées à 41 millions de dollars selon la firme de sécurité BlockSec. Dans les faits, les versions 0.2.15, 0.2.16 et 0.3.0 de Vyper se sont avérées vulnérables à une attaque par réentrance.

Concrètement, cela se produit dès lors qu'une fonction d'un smart contract fait un appel externe auprès d'un autre smart contrat non fiable. Ce dernier effectue alors un appel récursif à la fonction d'origine dans le but de drainer des fonds. Comme le smart contrat ne parvient pas à actualiser son état avant d'envoyer des fonds, l'attaquant peut continuellement appeler la fonction de retrait pour drainer les fonds.

D'après une analyse de la firme de sécurité Ancilia, 136 smart contrats utilisaient Vyper 0.2.15, 98 smart contrats utilisaient Vyper 0.2.16 et 226 smart contrats utilisaient Vyper 0.3.0 :

We did a fast run on github.

136 contracts found compiled with vyper 0.2.15 and used reentrant protection;

98 contracts found with 0.2.16 version

226 contracts found with 0.3.0 version

— Ancilia, Inc. (@AnciliaInc) July 30, 2023