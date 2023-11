La crypto Grok faussement attribuée à Elon Musk s’effondre de plus de 80 % – Une arnaque démasquée ?

Les années passent et les schémas se ressemblent. Depuis la blague initiale du Dogecoin (DOGE), des centaines pour ne pas dire des milliers de « projets » se sont enchaînés pour tenter de capitaliser sur la tendance des « memecoins ».

L’un des derniers en date est le Grok, un shitcoin dont la description X prétend n’être « rien d’autre qu’un meme grok », mais dont le site Web n’hésite pas à faire directement référence à un projet d’intelligence artificielle (IA) générative du même nom d’Elon Musk.

En effet, l’entrepreneur a présenté ce projet il y a une dizaine de jours et le token a été lancé le jour même, gagnant rapidement plusieurs milliers de pourcents :

De son côté, l’enquêteur on-chain ZachXBT a remarqué que le compte X du shitcoin Grok avait été renommé plusieurs fois, et était d’ailleurs derrière au moins une arnaque passée :

Not that people in this space will care but @GROKERC20 $GROK was created by a scammer.

Same exact X/Twitter account has been reused for at least one other scam.

X/Twitter ID: 1690060301465714692 pic.twitter.com/iKu7zb6YeS

— ZachXBT (@zachxbt) November 13, 2023