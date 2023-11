CorgiAI, Bonk, Grok... La saison des memecoins est-elle lancée ?

Bien que le marché des cryptomonnaies s'institutionnalise, les mauvaises habitudes ont le cuir solide et un bear market ne suffit pas à les faire oublier. Entre Bonk, CorgiAI, Grok ou encore Pepe 2.0, une vague de nouveaux memecoins a vu le jour, connaissant des performances délirantes. Est-ce la saison des memecoins ?

Les memecoins enflamment le marché des cryptos

L’intérêt des plus grands gestionnaires d’actifs du monde envers les ETF spot en est témoin : le marché des cryptomonnaies est de plus en plus pris au sérieux. Malgré cela, les mauvaises habitudes ont le cuir solide et un bear market - aussi long soit-il - ne suffira pas à les faire oublier.

La semaine dernière était en effet marquée par des performances exceptionnelles de certains altcoins, à l’instar de Solana (SOL), FTX token (FTT) mais surtout, de nombreux memecoins. Le célèbre Dogecoin (DOGE) a été le pionnier d’une vaste génération de cryptomonnaies parodiques, sans aucun fondement si ce n'est leur aspect humoristique.

À titre d'exemple, le BONK, un token émis sur la blockchain Solana, a bénéficié d'une hausse de 162 % au cours de 7 derniers jours. Cet actif, décrit par le projet comme étant « la première crypto-monnaie de type dog sur Solana pour le peuple, par le peuple », n'est nul autre qu'une énième copie inspirée du Dogecoin ou du Shiba Inu.

Après avoir vu naître des dizaines de tokens à l'image du Shiba Inu, le marché s'ouvre désormais aux autres races de chiens. Voici que le CorgiAI, un mélange subtil de memecoin et de la tendance de l'Intelligence Artificielle, a envahi Ethereum jusqu'à 200 millions de dollars de capitalisation. Une hausse exceptionnelle de 785 % en 7 jours, le propulsant automatiquement dans le top 200 des cryptomonnaies les plus capitalisées.

Évidemment, celui que l'on appelait jadis « le Dogefather » apparaît comme une source inépuisable pour les créateurs de memecoins. Toutes les récentes créations d'Elon Musk, ses entreprises et ses projets ont eu le droit à des tokens.

Le dernier en date, Grok AI - un concurrent direct de ChatGPT développé par le milliardaire - a engendré une longue liste de tokens baptisés GROK sur Ethereum. Le premier d'entre eux a même dépassé 150 millions de dollars de capitalisation, avec une performance de 13 000 % sur la dernière semaine écoulée.

Alors est-ce une raison suffisante pour parler d'une saison des memecoins ? Sans surprise, la réponse est non. En réalité, après un bear market aussi long et difficile, la récente euphorie du marché des cryptomonnaies a redonné un sentiment de bullrun aux investisseurs. Si l'on ajoute à cela la facilité déconcertante à créer ce genre de tokens et leurs performances démesurées sur les derniers jours, il est tout à fait logique de voir de nombreuses personnes s'y intéresser.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, la capitalisation totale des memecoins est tout de même de 18 milliards de dollars. Malgré des hausses alléchantes, il est primordial de comprendre qu'une immense majorité des memecoins tombe à zéro ou se transforme en arnaque. Le marché des cryptomonnaies est déjà suffisamment volatil et risqué pour tenter des paris comme ceux-là.

