L’Union européenne épingle X pour non-respect de la loi sur les services numériques — Que lui reproche-t-elle ?

Vendredi, la Commission de l’Union européenne a adressé un avis au réseau social X, en constatation de plusieurs violations de la loi sur les services numériques : le Digital Service Act (DSA).

Alors que des violations aux articles 25, 39 et 40 (12) sont avancées, X risquerait une amende pouvant s’élever jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires annuel si des poursuites venaient à être officiellement engagées.

De son côté, Elon Musk a réagi en dénonçant « un accord secret et illégal » et accusant la Commission européenne de censure :

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024