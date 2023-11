Le cours du MOON prend 300 % – Le token communautaire de Reddit de retour ?

Surprise de taille pour les détenteurs de MOON : le token communautaire de Reddit va finalement retrouver un aspect utilitaire. Les modérateurs en charge du projet ont annoncé que le MOON devenait déflationniste suite à un burn massif et qu'aucun nouveau token ne serait émis. De plus, une nouvelle feuille de route est prévue pour le token qui était passé aux oubliettes.

Le MOON de Reddit revient en trombe

Voilà une nouvelle qui devrait en surprendre plus d'un. Alors que Reddit avait subitement annoncé la fin de son programme de récompense « Community Points » basé sur les tokens MOON et BRICK, ces 2 derniers avaient vu leur cours s'effondrer instantanément. Le MOON avait par exemple perdu presque 90 % de sa valeur initiale dans l'heure suivant l'annonce de Reddit.

Ainsi, et alors que les 2 tokens emblématiques de la plateforme ont vu leur cours rester au plus bas, les modérateurs viennent d'annoncer que les administrateurs de Reddit renonçaient à leurs droits sur le MOON et que l'ensemble des tokens en leur possession serait envoyé sur une adresse de burn à la fin du mois.

Cet après-midi, plus tôt que prévu donc, Reddit a procédé au burn de 42,7 millions de tokens MOON ainsi qu'à une certaine quantité de tokens BRICK (le deuxième token communautaire de Reddit), ce qui n'était pas indiqué dans le communiqué.

Ainsi, la supply totale de tokens MOON est passée d'un peu moins de 126 millions de tokens à 83,2 millions. Notons que dans la mesure où aucun nouveau token MOON ne sera émis, ce dernier devient déflationniste.

Le communiqué précise qu'aucun nouveau token MOON ne pourra être créé après cette date, et que le smart contract demeurerait inchangé afin d'assurer sa décentralisation. Du côté des listings, le MOON conservera son statut de cryptomonnaie habituelle et continuera d'être échangé sur les différents exchanges crypto et hébergé sur les wallets le prenant en charge.

+300 % en moins de 24 heures

Il n'en fallait pas plus pour que le token MOON retrouve de son intérêt auprès des investisseurs : ce dernier a vu son cours exploser de presque 300 % en seulement 20 heures. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, le MOON a ainsi presque retrouvé son cours de début octobre :

Évolution du cours du token MOON de début octobre à aujourd'hui

De surcroît, au-delà des points que nous avons énumérés précédemment, l'équipe des modérateurs à l'origine du post a précisé qu'elle allait travailler de concert avec la communauté de Reddit afin de développer l'aspect utilitaire du token, et afin d'évaluer comment les MOON restants dans le portefeuille communautaire seraient redistribués.

Jusqu'ici, le token MOON était distribué comme récompense aux membres Reddit les plus actifs sur la plateforme, par exemple lorsqu'ils recevaient un nombre important de votes positifs sur un post. Au mois d'août 2022, ce service a migré depuis la blockchain Ethereum vers le layer 2 Arbitrum Nova.

Maintenant que le MOON est pleinement décentralisé, reste à voir ce qu'il adviendra de lui, et cela dépendra désormais pleinement de sa communauté.

Source : TradingView

