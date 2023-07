Une cryptomonnaie de Reddit grimpe de 400 % sur 7 jours - Que se passe t-il ?

Les tokens MOON et BRICK de Reddit ont connu une hausse spectaculaire ces derniers jours. Le token MOON, utilisé dans la communauté r/CryptoCurrency, a augmenté de plus de 400 % en une semaine, tandis que le BRICK, associé à la communauté r/Fortnite, a grimpé de plus de 880 % sur la même période. Pourquoi une telle hausse et surtout, pourquoi si fulgurante ?