Reddit convertit une partie de son excédent de trésorerie en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH)

Reddit, toujours aussi crypto-curious ? Le réseau social a confirmé qu’il avait des cryptomonnaies dans sa trésorerie, en particulier du Bitcoin et de l’Ether. Et ce, alors qu’il a sabré récemment ses propres tokens. Le point sur les hésitations de l’entreprise.

Reddit se constitue des réserves en Bitcoin et Ether

Reddit a révélé son intérêt pour les cryptomonnaies dans un document enregistré auprès de la SEC. Le réseau social compte se lancer en Bourse, et doit donc se soumettre à un examen de ses réserves et de ses finances. Dans le formulaire S-1 enregistré à cet effet, on apprend donc que Reddit a accumulé une certaine somme en BTC et ETH :

« Nous avons investi une partie de notre excédent de trésorerie dans du Bitcoin et de l’Ether. »

Le réseau social explique qu’il a également utilisé du MATIC et de l’ETH pour procéder à « des paiements pour les ventes de certains biens virtuels », et qu’il pourrait continuer à les utiliser. Les trois cryptomonnaies sont les seules mentionnées par nom dans le document.

Le document enregistré auprès de la SEC se distingue cependant par une grande prudence. Reddit explique que des mesures sont en place pour contrôler quels actifs rentrent dans la trésorerie :

« Notre politique d’investissement requière l’approbation de notre conseil d’administration pour tout investissement dans les cryptomonnaies. »

Reddit montre patte blanche auprès de la SEC

Par ailleurs, le réseau social montre patte blanche auprès de la SEC. Il explique qu’il limitera les cryptomonnaies détenues à des actifs qui ne sont pas considérés comme des « securities » par l’agence de régulation. Cela afin d’éviter les écueils légaux sur lesquels sont venues s’échouer de nombreuses entreprises ces dernières années.

Reddit se montre par ailleurs prudent sur l’avenir des cryptomonnaies :

« Bien que nous croyons que les cryptomonnaies et la technologie blockchain ont un potentiel significatif, la popularité et la prévalence des cryptomonnaies sont une tendance relativement récente. On ne peut être certain que [ces technologies] continueront à être adoptées par les consommateurs et les entreprises. »

Cette prudence se retrouve dans une décision prise en octobre dernier, lorsque Reddit avait décidé de fermer son programme de récompenses de manière soudaine. Les tokens associés, dont le MOON, avaient alors chuté de manière drastique.

De manière notable, la manœuvre avait eu lieu alors que la SEC avait commencé sa campagne contre les entreprises crypto. Or c’est justement cette agence qui doit donner son approbation pour l’arrivée en Bourse du réseau social. Ce dernier cherche donc à montrer qu’il a une gestion « raisonnée » de ses actifs numériques. C’est un signe de plus du durcissement réglementaire qui a eu lieu aux États-Unis ces derniers mois.

