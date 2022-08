Le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian prévoit d'investir 177 millions de dollars dans les cryptomonnaies

Évoquant un terrain propice à l'investissement grâce au bear market, Seven Seven Six, la société de capital-risque d'Alexis Ohanian, va déployer un fonds à 177 millions de dollars pour investir dans les cryptomonnaies. Le co-fondateur de Reddit confirme ainsi son intérêt pour ce type d'actifs et plus largement pour le Web 3.0.

Le bear market, terreau pour les investissements en cryptomonnaies

Alexis Ohanian, majoritairement connu pour être l'un des fondateurs de la plateforme communautaire Reddit, semble vouloir profiter des opportunités offertes par le bear market.

Effectivement, sa société de capital-risque Seven Seven Six prévoit de lever 177,6 millions de dollars afin de développer un nouveau fonds destiné à effectuer de multiples investissements dans certains projets de tokens.

Ce nouveau fonds, baptisé Kryptós, sera ainsi tourné exclusivement vers les cryptomonnaies et devrait voir le jour en octobre, selon les informations rapportés par The Information. Ces dernières mentionnent explicitement une période propice aux investissements :

« Il s'agit potentiellement d'une occasion unique d'investir chez des fondateurs solides à un prix réduit. »

Katelin Holloway, partenaire fondatrice de la société de capital-risque, a également appuyé ce point de vue :

« C'est le meilleur moment pour acheter si vous êtes sur l'industrie sur le long terme. [...] C'est en solde. Tout est en solde. »

Selon The Information, la société Seven Seven Six se serait enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine afin de pouvoir investir dans les tokens et aurait reçu son approbation au mois d'avril.

Kryptós facturera 2,5 % de frais de gestion aux investisseurs et percevra 25 % des bénéfices avec une possibilité d'évoluer vers les 35 % si le fonds porte ses fruits.

👉 Retrouvez les 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin (BTC)

Découvrir Alyra L'école consacrée à la blockchain

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Alexis Ohanian, un habitué du milieu crypto

Bien que Kryptós soit le premier fonds de Seven Seven Six exclusivement dédié aux cryptomonnaies, la société de capital-risque ainsi que son fondateur sont loin d'en être à leur coup d'essai. La concernant, elle gère actuellement plus de 900 millions de dollars d'actifs à travers différentes industries, dont certaines portant déjà sur les cryptomonnaies et plus largement sur le Web3.

L'entreprise, qui dispose d'un large portfolio, a notamment investi par le passé dans Nova Labs (anciennement Helium Inc.), un projet de réseau sans fil décentralisé, ou encore dans le Rainbow Wallet d'Ethereum (ETH) lors d'un tour de table de série A.

Par ailleurs, le fonds de capital-risque avait collaboré avec Polygon (MATIC) afin d'investir 200 millions de dollars dans les jeunes projets du Web3, notamment afin d'encourager « les idéaux de l'open source des débuts du Web. », quelque temps après avoir développé un fonds similaire aux côtés de Solana Labs.

De nombreuses sociétés de capital-risque réputées se lancent dans l'investissement massif à destination des cryptomonnaies, comme cela a pu être le cas de Sequoia Capital en février dernier, qui avait alors annoncé le déploiement d'un fonds à 600 millions de dollars à cet effet.

👉 À lire également : FTX n'envisage pas le rachat de Huobi, selon son PDG Sam Bankman-Fried

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : The Information

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.