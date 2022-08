FTX n'envisage pas le rachat de Huobi, selon son PDG Sam Bankman-Fried

Il y a 2 semaines, Bloomberg révélait à travers l'une de ses dépêches que Leon Li, le PDG de l'exchange Huobi, prévoyait de revendre sa participation dans sa propre entreprise, soit 60 % des parts de cette dernière.

Les raisons énoncées concernaient notamment la mise à l'arrêt des services de la plateforme en Chine, une zone de marché qui représentait alors une part importante des revenus d'Huobi. Ce coup dur, ajouté au contexte de bear market qui n'en finit pas, aurait donc contraint le PDG à la vente de ses parts.

Toujours selon Bloomberg, Justin Sun, le fondateur de Tron, ainsi que Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, figuraient parmi les potentiels acquéreurs. Justin Sun avait rapidement démenti l'information en déclarant via Twitter que rien n'avait été engagé à ce sujet.

SBF, de son côté, a décidé de mettre fin aux rumeurs hier sur Twitter :

Just to be explicit because apparently a lot of people are saying this:

No, we are not planning to acquire Huobi.

— SBF (@SBF_FTX) August 29, 2022