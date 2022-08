Le fondateur d'Huobi veut revendre ses parts - l'une des plus grosses transactions de l'histoire ?

Leon Li, le fondateur de l'exchange Huobi, est actuellement en pourparlers avec divers institutionnels et investisseurs afin de revendre sa participation dans l'entreprise, soit 60 % des parts. Selon Bloomberg, la transaction pourrait porter la valorisation d'Huobi à 3 milliards de dollars.

Les intentions de Leon Li avaient brièvement fuité au début du mois de juillet, la plateforme s'étant trouvée en forte difficulté suite à son obligation d'arrêter de servir ses clients chinois en raison des réglementations locales. Huobi aurait alors enregistré une baisse substantielle de ses revenus, ce qui pourrait d'ailleurs la conduire à licencier 30 % de son personnel en Chine, selon le journaliste Colin Wu (connu sous le nom Wu Blockchain).

Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, et Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX), feraient partie des potentiels acquéreurs. Justin Sun a toutefois réfuté les faits relatés par Bloomberg.

We have not engaged any matters related to the Bloomberg story at this moment.

— H.E. Justin Sun🌞🇬🇩 (@justinsuntron) August 12, 2022