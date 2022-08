L'entreprise Ripple (XRP) s'apprêterait-elle à racheter les avoirs de Celsius ?

Alors que la plateforme Celsius n’a toujours pas débloqué les retraits pour ses utilisateurs et a connu une fuite d’adresses email massive, son agonie est observée par d’autres acteurs de l’écosystème. Ripple (XRP) envisagerait en effet un rachat de ses avoirs, selon un de ses porte-paroles.

Ripple serait intéressée par Celsius

En juin dernier, la plateforme de lending de cryptomonnaies Celsius Network avait été particulièrement suivie. Elle avait connu une crise de liquidité massive, et été forcée de se déclarer en faillite. Depuis, elle s’était lancée dans le mining de Bitcoin (BTC), espérant redresser la barre. Mais les adresses email de ses utilisateurs avaient fuité fin juillet, ce qui n’avait pas arrangé les affaires de l’entreprise en pleine déroute.

De quoi attirer l’attention de Ripple (XRP) ? L’entreprise serait intéressée par les avoirs de Celsius, si l’on en croit un rapport publié par nos confrères de Reuters hier. Un porte-parole de Ripple aurait ainsi expliqué :

« Nous sommes intéressés et voulons en apprendre plus sur Celsius et ses avoirs, et si ceux-ci pourraient être intéressants pour notre entreprise. »

La personne interrogée aurait refusé de confirmer si Ripple envisageait le rachat pur et simple de Celsius. Ce que l’on sait également, c’est que Ripple aurait souhaité être représenté dans l’affaire judiciaire entourant la faillite de Celsius, et ce même si elle ne fait pas partie des plus gros créditeurs de la plateforme.

👉 Pour aller plus loin, consultez notre dossier – Celsius Network, pourquoi et comment la plateforme est-elle en train de s’effondrer ?

Que rachèterait Ripple ?

Les actifs de Celsius incluent des actifs numériques dans des services de garde, des prêts, une entreprise de mining que nous évoquions plus haut, diverses cryptomonnaies dont bien sûr son propre actif, le CEL. Ripple n’est pas ailleurs pas la seule entreprise à s’intéresser à la plateforme. En juin dernier, on prêtait à Goldman Sachs une intention de racheter les actifs de Celsius.

Pour l’instant, ni Celsius ni Ripple n’ont communiqué sur le sujet, rien n’est donc encore fait. Mais cela montre que les fonds du géant continuent d’intéresser.

👉 Sur le même sujet – Celsius confirme la fuite des mails de ses utilisateurs – Attention aux attaques de phishing

Source : Reuters

