Reddit s'associe à FTX pour émettre ses points de communauté sur Arbitrum

Le système de points de communauté de la plateforme Reddit débarque sur Arbitrum Nova, le nouveau réseau récemment mis en ligne par Offchain Labs. De plus, Reddit s'associe au géant FTX afin de permettre à ses utilisateurs d'acheter de l'Ether pour régler leurs frais de transaction.

Reddit, FTX et Arbitrum s'associent

Arbitrum, la plus importante solution de seconde couche (ou layer 2) d'Ethereum (ETH) en termes de valeur totale verrouillée (TVL), s'associe à Reddit pour embarquer le système de points de communauté de cette dernière sur son réseau.

Plus précisément, cela se fera grâce à la nouvelle solution développée par Offchain Labs : Arbitrum Nova. Totalement indépendant d'Arbitrum One, le réseau déjà existant, ce dernier-né a été développé grâce à la nouvelle technologie Arbitrum AnyTrust qui promet des frais de transaction ultra faibles.

Ainsi, Reddit profitera de cette nouveauté afin de développer son programme de fidélité basé sur la blockchain, et la plateforme FTX servira de support pour permettre à ses utilisateurs d'acheter de l'Ether afin de payer les frais de transaction induits.

Créé en 2020, ce système de récompense mis en place par Reddit permet à sa communauté d'interagir directement avec le contenu qui l'intéresse sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent par exemple se servir de leurs points pour récompenser certains utilisateurs actifs ou pour prendre des décisions de gouvernance.

Dans le cadre d'une interview à nos confrères de Decrypt, Tim Rathschmidt, directeur de la communication avec les consommateurs de Reddit, a déclaré que selon la plateforme, le futur du Web 3.0 était basé sur les communautés :

« Nous pensons que la technologie devrait être au service de quelque chose de beaucoup plus fondamental pour l'interaction et la connexion humaines. Comme tout ce que nous faisons chez Reddit, notre participation sera ouverte, autonome, axée sur l'autonomisation, et la communauté en sera le cœur. »

Une longue période de test pour Reddit

Lancé en 2020, le système de points de communauté de Reddit s'était déjà dirigé vers Arbitrum en 2021 avec 2 tokens, les MOONS pour le subReddit r/CryptoCurrency et les BRICKS pour le subReddit r/FortNiteBR. Le premier accueille 5,2 millions de membres et le second 2 millions.

Les points gagnés, dépendant souvent de l'activité d'un utilisateur, lui permettent de gagner de l'influence dans l'un des espaces Reddit et sont directement indiqués à côté de son pseudo. Ils leur permettent ainsi de se distinguer des autres personnes.

Selon le communiqué, ces points de communauté seront visibles sur l'intégralité du réseau Arbitrum Nova et non pas seulement sur Reddit, bien qu'il ne soit pas précisé de quelle manière.

Niraj Sheth, ingénieur logiciel en chef chez Reddit, s'est félicité de cette collaboration à grande échelle :

«Nous travaillons toujours à donner du pouvoir aux communautés et à introduire de nouvelles façons d'utiliser Reddit, et la technologie blockchain décentralisée et autonome nous permet de le faire. En travaillant avec FTX, nous sommes en mesure de le faire à l'échelle. »

Source : FTX

