Reddit lance une place de marché pour ses avatars en NFT

Le cheminement progressif de Reddit vers le Web3 n'est désormais plus un secret, mais le site communautaire vient de passer une étape conséquente. Il lance une place de marché pour des tokens non fongibles (NFT) faisant office de photos de profil, sur Polygon (MATIC). Le point sur cette avancée, et ses limitations.

Reddit propose des NFT à ses utilisateurs

La nouvelle a été annoncée hier par les équipes de Reddit. La site, qui proposait déjà de créer son propre avatar depuis deux ans, va désormais plus loin : il sera bientôt possible d'acheter sa photo de profil sous forme de token non fongible (NFT).

"Le succès de nos avatars nous a fait réfléchir. [...] Et si on pouvait aider [les artistes de Reddit] à promouvoir leur art auprès de l'intégralité de la communauté Reddit, en les aidant à gagner de l'argent avec leur travail ?"

La place de marché NFT de Reddit est lancée en tant que test, et elle ne comportera au départ que 87 designs. Les utilisateurs qui utiliseront un de ces tokens non fongibles verront leur photo de profil briller légèrement à côté de leur commentaires et publications. Les artistes seront rémunérés pour chaque achat, et recevront des royalties pour toutes les reventes effectuées sur d'autres sites, lorsque cela sera possible.

Les NFT de Reddit seront mis à disposition à un prix fixe, et pas sous forme d'enchère. Les acheteurs pourront par ailleurs payer directement avec de la monnaie fiduciaire, sans que les cryptomonnaies soient initialement acceptées.

Des NFT disponible sur Polygon (MATIC)

Reddit a choisi Polygon, que le communiqué décrit comme : "Une blockchain d'usage général, compatible avec Ethereum". Les frais de transaction peu élevés ainsi que le coût écologique moindre sont également soulignés. Les NFT seront stockés dans The Vault, le wallet de Reddit, qui prend en charge les blockchains compatibles avec Ethereum (ETH).

C'est en tout cas une étape de taille pour Reddit. Le site communautaire avait déjà introduit des cryptomonnaies pour son forum /r/cryptocurrencies notamment. Cela avait été largement considéré comme un premier test avant d'étendre ce type de fonctionnalité à une plus large section du site.

Pour autant, on sent une certaine prudence de la part de Reddit. Pour l'instant, les avatars en NFT seront disponibles en vase clos, sans revente possible à l'extérieur de la place de marché. Mais le site place ses pions petit à petit, avec plusieurs tests autour de la blockchain.

👉 Lisez aussi : Polygon et le cofondateur de Reddit allouent 200 millions de dollars pour le Web 3.0

Source : Reddit

