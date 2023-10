Reddit met fin à son programme de récompenses – Ses cryptomonnaies s’effondrent

Les cryptomonnaies de Reddit en chute libre. Le réseau social a confirmé la fin prochaine de son programme de récompenses, qui était basé sur deux cryptomonnaies : le MOON et le BRICK. La manœuvre inattendue laisse les investisseurs sans solution, face à des actifs qui ne servent plus à rien.

Reddit dit au revoir à ses cryptomonnaies

La nouvelle, annoncée subitement hier en fin de journée, a surpris les utilisateurs. Pour rappel, le service « Community Points » de Reddit permettait de récompenser les contributeurs pour leurs commentaires ou publications, avec des cryptomonnaies : le MOON et le BRICK. Il s’agissait d’un test lancé en 2020, et il était à l’époque estimé que Reddit pourrait étendre ces récompenses en cryptomonnaies à tout son site.

Mais cela ne sera pas le cas. Dans un communiqué, les équipes de modérations annoncent qu’au 8 novembre prochain, les « Community Points » ne seront plus disponibles. Sauf que le MOON et le BRICK sont bel et bien des cryptomonnaies, basées sur Arbitrum. Et qu’elles avaient – jusque là – de la valeur. Mais elles viennent de perdre soudainement leur utilité.

Le résultat, c’est une chute catastrophique des cours de ces deux actifs. La cryptomonnaie MOON, emblématique du forum de discussion /r/cryptocurrency, a ainsi dévissé de -86% en l’espace d’une heure :

La chute catastrophique de la cryptomonnaie MOON de Reddit

Pour le BRICKS, c’est le même scénario. Il a perdu -65% sur la même période, mitigeant un peu plus ses pertes.

Pourquoi ce choix de Reddit ?

Les utilisateurs de ces cryptomonnaies se retrouvent démunis, face à Reddit qui justifie ce choix par une évolution de sa stratégie. Les équipes de l’entreprise expliquent ainsi :

« L’environnement réglementaire n’a fait qu’en rajouter aux limitations de scalabilité. Bien que les modérateurs et les communautés qui ont soutenu les Community Points ont été des partenaires incroyables, au fur et à mesure de l’évolution le produit n’est plus voué à être mis à l’échelle. »

Traduction : Reddit ne voit plus d’intérêt à ses cryptomonnaies, et compte les remplacer par d’autres services. Peut-être des services payants, si l’on en croit certains membres. Le communiqué explique aussi que de nouveaux « produits », qui rempliront le même rôle que ces récompenses, seront bientôt proposés à la communauté.

« Du temps et des efforts qui étaient jusque là alloués aux Community Points peuvent désormais être dirigés vers des programmes plus “scalables”, comme le Contributor Program. »

L’on rappellera aussi que la plateforme d’échange Kraken avait récemment listé les MOON et BRICKS en août dernier, conduisant à une hausse de leur prix. L’entreprise n’a pas réagi à la nouvelle, mais on peut imaginer qu’elle n’est pas particulièrement ravie de la décision, qui semble subite. En attendant, les utilisateurs peuvent toujours y vendre leurs cryptomonnaies… À un prix dérisoire.

