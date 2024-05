Liquid Restaking d'Ether : Eigenpie dévoile sa solution dédiée aux institutionnels

Eigenpie, un protocole de restaking d'Ether (ETH), élargit son offre pour attirer les institutionnels. Baptisée Eigenpie Entreprise, cette solution est disponible à travers 2 versions : la première met l'accent sur la sécurité pour permettre aux institutions de s'ouvrir à la DeFi, tandis que la seconde offre plus de flexibilité, mais nécessite une gestion plus experte des risques. Tour d'horizon.

Eigenpie ouvre la porte du restaking aux institutionnels

Introduit par EigenLayer, le restaking est indubitablement devenu l'un des principaux narratifs du moment. Le restaking est en quelque sorte une évolution du staking d'ETH que nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années : il permet de réutiliser les ETH verrouillés ou les tokens de staking liquides appelés LST (stETH pour Lido, rETH pour Rocket Pool, etc.), pour générer des rendements supplémentaires.

Cette solution, qui permet d'ajouter une couche de sécurité à la blockchain Ethereum grâce aux AVS d'EigenLayer, a conduit à la naissance de protocoles d'un nouveau genre proposant des liquid restaking tokens (LRT). Eigenpie (développé par Magpie XYZ) est l'un de ces protocoles, et il a récemment révélé une nouveauté : le restaking liquide pour les institutionnels.

Cette solution, baptisée Eigenpie Entreprise, permet aux institutionnels de profiter de rendements attractifs à travers un protocole sécurisé et flexible grâce au système de LRT. Un produit innovant, qui a permis à Eigenpie de presque doubler sa valeur totale verrouillée (TVL) depuis son introduction le 26 avril dernier.

TVL sur Eigenpie avec les dépôts de particuliers (en rouge) et d'institutionnels (en bleu)

Actuellement, Eigenpie propose 2 versions de son offre aux institutions, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques.

Eigenpie Entreprise Version 1 : la sécurité mise au pinacle

La Version 1 d'Eigenpie Entreprise privilégie une sécurité maximale : elle permet aux institutionnels de staker des LST afin d'obtenir des LRT, mais les champs d'utilisation de ces derniers sont réduits pour prévenir des risques de liquidation trop importants.

Par exemple, s'ils utilisent la Version 1 d'Eigenpie Entreprise, les institutionnels ne pourront pas utiliser leurs LRT dans des protocoles comme Pendle Finance. Pour autant, ils peuvent toujours profiter de stratégies de rendements intéressantes à travers des protocoles à risques limités comme Zircuit ou Swell L2.

En pratique, cela permet aux utilisateurs encore non expérimentés de ne pas s'exposer à des risques inutiles, par exemple en utilisant les mêmes ETH/LST à travers différents protocoles de LRT.

Schématisation des possibilités de restaking au sein de la V1 d'Eigenpie Entreprise

Une sécurité d'ailleurs garantie par un accord tacite conclu entre les institutions concernées et Eigenpie :

« La solution permet aux institutions de s'engager en toute sécurité avec le restaking natif et le Liquid Restaking (LRTs) dans l'écosystème EigenLayer en imposant des restrictions spécifiques à leur participation dans les protocoles DeFi et en établissant des accords juridiques. »

Une Version 2 plus flexible avec de nouvelles opportunités dans la DeFi

La Version 2 d'Eigenpie Entreprise, elle, s'adresse aux institutions ayant déjà expérimenté l'univers du restaking et s'estimant en mesure de gérer des stratégies plus élaborées au sein de la DeFi. La gestion des LRT se fait via un nœud dédié et un multisig.

Ici, les institutionnels seront responsables de leurs pertes en cas de diminution de leur solde de LRT.

« La première version est conçue pour embarquer les institutions dans la LRTFi sans ajouter de nouveaux risques. Une fois qu'elles ont rejoint et expérimenté la LRTFi, elles peuvent choisir de migrer vers la version 2 en transférant leurs avoirs existants dans EigenLayer depuis leur portefeuille EOA/Custodian vers le Eigenpie Institution Node Delegator, qui dispose de contrôles d'accès améliorés. »

Schématisation des possibilités de restaking au sein de la V2 d'Eigenpie Entreprise

Cette approche accorde aux institutions un plus grand contrôle sur leurs fonds en leur offrant une allocation stratégique d'actifs et en optimisant l'efficience de leur capital. Cependant, en ayant recours à cette solution, elles devront être en mesure de bien calculer les risques induits à l'utilisation des LRT au sein de la finance décentralisée.

Sources : Eigenpie, Dune

