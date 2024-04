EigenLayer annonce son airdrop de tokens EIGEN, mais déçoit la communauté

Contrairement à ce que les équipes d'EigenLayer déclarent depuis plusieurs mois, il y aura bel et bien un airdrop sur le plus important protocole de restaking, et désormais projet à la 2e plus grosse valeur totale verrouillée (TVL) de l'écosystème.

Effectivement, il est d'ores et déjà possible de vérifier son éligibilité à l'airdrop (appelé « Stakedrop ») d'EigenLayer, et le claim est fixé au 10 mars prochain pour la première phase.

Bien que la communauté se doutait pertinemment qu'EigenLayer annoncerait l'airdrop de son token tôt ou tard, cette dernière a vite déchanté. En effet, le token d'EigenLayer, baptisé EIGEN, a été introduit de façon plutôt floue avec des tokenomics loin d'avoir créé l'unanimité.

👉 C'est quoi EigenLayer ? Tout savoir sur le protocole de restaking pour Ethereum

Les tokenomics du token EIGEN d'EigenLayer ont été présentées comme suit (par % alloué) :

Et c'est précisément ce modèle de distribution qui fâche : de nombreuses personnes se sont plaint que la communauté avait été délaissée, avec seulement 15 % d'allocation sur un total de 1,7 milliard de tokens EIGEN distribués à terme.

Concernant les tokens EIGEN alloués aux investisseurs et premiers contributeurs, ces derniers seront soumis à une période de verrouillage de 3 ans. Plus précisément, les tokens seront totalement lock la première année, puis seront versés graduellement les 2 années suivantes (4% des tokens de l'allocation versés mensuellement). Par ailleurs, EigenLayer prévoit une inflation annuelle de 5 % pour les prochaines années.

Répartition des tokens EIGEN pour les prochaines années selon EigenLayer

Un autre élément relatif à la distribution des tokens EIGEN en a également froissé plus d'un : ces derniers seront non transférables suite au claim. EigenLayer a toutefois précisé qu'il serait directement possible de les déposer en staking sur l'opérateur EigenDA, et que d'autres AVS seraient prochainement proposés à cet effet.

Enfin, de nombreuses régions autour du globe ont été écartées de l'airdrop, notamment les États-Unis, le Canada, la Russie ou la Chine.

Comme l'ont souligné certains observateurs, cette mesure a été prise alors qu'il n'a jamais été interdit aux citoyens de ces pays d'utiliser le protocole de restaking EigenLayer, et ils n'avaient pas non plus été prévenus que des restrictions géographiques s'appliqueraient lors de la distribution de l'airdrop.

Ce midi, l'Eigen Foundation est venue clarifier la situation suite aux retours de la communauté.

Elle a notamment précisé que, contrairement à ce qui s'était dit sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de certains protocoles comme Pendle ne seraient pas pénalisés. Soulignons d'ailleurs que depuis ces bruits de couloir, le cours du token PENDLE a baissé de plus de 17 %.

Clarifications with respect to the Season 1, Phase 2 allocations of 10% (approximately 7.77M EIGEN), Pendle, and certain other unresolved (DeFi) contracts.

– Users of Pendle or any unresolved (DeFi) contract are not penalized in the distribution.

– 10% is an approximate…

— Eigen Foundation (@eigenfoundation) April 29, 2024