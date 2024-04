C’était la nouvelle de la semaine : le protocole de restaking EigenLayer se lançait enfin sur le mainnet d’Ethereum. Et la transition se poursuit, puisque 6 nouveaux « actively validated services » (AVS) ont également été lancés. Quels sont-ils ?

EigenLayer lance 6 AVS sur le mainnet

Pour rappel, les AVS sont les services intermédiaires, c’est-à-dire les applications construites sur la plateforme. Elles sont individuellement validées par un processus de sélection strict. Cette semaine, ce sont donc 6 AVS qui sont arrivés sur le mainnet, pour rejoindre EigenDA.

👉 Ne manquez pas notre guide – C’est quoi EigenLayer ? Tout savoir sur le protocole de restaking pour Ethereum

Les AVS, qui sont sécurisés par le processus de restaking, sont des pierres fondatrices de ce que sera EigenLayer. Voici la liste de ceux qui viennent d’arriver : AltLayer, Brevis, Eoracle, Lagrange, WitnessChain et Xterio. Ils apportent des fonctionnalités clés : on trouve ainsi un oracle natif d’Ethereum ainsi qu’un protocole de restake rollups par exemple.

Ces AVS fonctionnent avec du code qui a été audité, et qui est open source, par souci de transparence. Désormais arrivés sur le mainnet, ils vont être gérés par des opérateurs. Les utilisateurs pourront ensuite déléguer leurs tokens à un opérateur de leur choix pour sécuriser les AVS en question.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un lancement en plusieurs étapes pour EigenLayer

On l’a vu, l’AVS EigenDA avait déjà été lancé en début de semaine. Il s’agit d’un processus de mise à disposition des données (data availability). Eigen Layer avance donc dans son lancement, mais avec prudence. Les paiements au sein du protocole n’ont pas encore été débloqués, et les mécanismes de slashing ne sont pas encore en place.

👉 Pour en apprendre plus sur le projet – EigenLayer s’apprête à lancer son mainnet – Que révèle la feuille de route du plus gros protocole de restaking ?

EigenLayer se donne du temps pour que cet écosystème d’opérateurs et d’AVS se développe avant d’introduire de nouvelles fonctionnalités économiques. Le protocole pèse cependant un poids conséquent, et n’a pour ainsi dire pas de rivaux : on compte à l’heure actuelle 15 milliards de dollars de valeur totale verrouillée sur EigenLayer :

Son lancement est donc particulièrement suivi, et pourrait augurer le début d’une nouvelle ère pour Ethereum.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : EigenLayer via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.