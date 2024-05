Restaking : les fondateurs de Lido et Paradigm financent Symbiotic, un nouveau concurrent d’EigenLayer

Le restaking, qui permet aux utilisateurs de générer des revenus sur leurs cryptomonnaies stakés en les redéposant dans d'autres protocoles, est l'un des domaines les plus prometteurs de la DeFi en ce moment. Avec l'arrivé de Symbiotic, un nouveau concurrent sur le marché, le n°1 du restaking EigenLayer est-il en danger ?

EigenLayer : le leader du restaking bientôt concurrencer par un nouveau protocol ?

EigenLayer, un protocole de restaking basé sur Ethereum (ETH), connaît une ascension fulgurante depuis son lancement l'année dernière, attirant près de 27 milliards de dollars de dépôts sur sa plateforme. Cependant, sa position dominante est menacée par l'arrivée d'un nouveau concurrent dans la finance décentralisée (DeFi) : Symbiotic.

Développé par l'équipe de Stakemind, Symbiotic se distingue d'EigenLayer par sa plus grande compatibilité. Contrairement à EigenLayer qui se limite aux dépôts d'ETH, Symbiotic devrait accepter n'importe quel actif ERC-20, y compris le token stETH de Lido. Cette flexibilité offre aux utilisateurs un éventail de choix plus large et pourrait s'avérer un atout majeur pour Symbiotic dans le futur.

Imaginons qu'un utilisateur dispose d'un wallet composé de plusieurs cryptomonnaies, comme du Wrapped Bitcoin (WBTC), de l'Uniswap (UNI) et du Aave (AAVE). Avec EigenLayer, il ne pourrait restaker que ses tokens Ethereum (ETH). En revanche, avec Symbiotic, il pourrait restaker tous ses actifs, maximisant ainsi les opportunités de générer des revenus passifs.

Swell : le protocole de liquid restaking pour ETH

DeFi : Lido, Paradigm et Symbiotic au coeur de la bataille

D'après une source proche du dossier, Symbiotic bénéficiera du soutien financier de Cyber Fund, un fonds d'investissement spécialisé dans les cryptomonnaies.

Symbiotic a également séduit Paradigm, une société de capital-risque (VC) incontournable dans l'industrie des cryptomonnaies. Fait intéressant, Paradigm est aussi l'un des principaux investisseurs de Lido, la 1er solution de liquid staking pour Ethereum.

Paradigm avait initialement approché Sreeram Kannan, le co-fondateur d'EigenLayer. Ce dernier a toutefois décliné l'offre, préférant l'investissement d'Andreessen Horowitz (a16z), autre gros hedge fund du secteur crypto.

Lido a vu sa part de marché diminuer à mesure que les utilisateurs ont transféré leurs actifs vers EigenLayer,qui permet aux utilisateurs de restaker le token natif d’Ethereum (ETH) pour sécuriser les AVS, c’est-à-dire les applications construites sur la plateforme.

L'investissement de Lido dans Symbiotic pourrait être une riposte stratégique afin de contrer cette menace et préserver la domination de Lido dans le domaine du staking.

À l'image d'EigenLayer, Symbiotic offrira un moyen aux applications décentralisées (dApps) de se sécuriser mutuellement. Cet incentive s’appellera « services validés de manière active » (actively validated services ou AVSs en anglais).

Les utilisateurs pourront restaker des actifs qu’ils ont déposés auprès d’autres protocoles pour aider à sécuriser ces AVSs en échange de récompenses (qu’il s’agisse de rollups, d’infrastructures d’interopérabilité ou d’oracles par exemple).

Fonctionnement du restaking de Symbiotic

Quel avenir pour le staking dans sa globalité ?

L'arrivée d'un potentiel rival pour EigenLayer met en lumière l'engouement croissant des entreprises et des investisseurs pour le marché du restaking, signe d'un secteur en pleine effervescence.

D'après CoinDesk, un opérateur d’infrastructure de restaking qui prévoit de s’intégrer à Symbiotic s'est exprimé sur le sujet de manière anonyme.

« Le secteur est suffisamment grand pour qu’il y ait plus d’un acteur majeur. Uber et Lyft, je pense, sont des exemples parfaits. C’est la même chose ici. Le restaking va être un secteur énorme. »

Au mois d'avril, Karak, une autre start-up spécialisée dans le restaking, avait obtenu le financement de Coinbase, la célèbre plateforme d'echange crypto.

L'implication de Cyber Fund, dirigé par les co-fondateurs de Lido et Paradigm, pourrait donner à Symbiotic un avantage décisif sur EigenLayer.

Bien que Lido reste le plus grand protocole de finance décentralisée sur Ethereum, la stratégie du projet en matière de restaking jouera un rôle majeur dans sa capacité à maintenir son avance dans le domaine du staking.

Cette semaine, les membres de la DAO de Lido, l'organe de gouvernance du protocole, ont proposé une nouvelle incentive : la « Lido Alliance ». Ce dernière vise à repenser le restaking et à positionner fermement le stETH au cœur de la tendance.

La concurrence dans ce domaine profitera probablement aux utilisateurs, qui profiteront d'options plus performantes pour générer des revenus passifs sur leurs cryptomonnaies.

