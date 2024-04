Staking Ethereum : Lido voit sa part de marché chuter sous les 30 %

Lido, la solution de liquid staking leader sur la blockchain Ethereum, a vu sa part de marché diminuer, passant de 32 % en décembre 2023 à 29,57 % aujourd'hui. Ce mouvement intervient alors que l'afflux de nouveaux stakers sur Ethereum se diversifie, réduisant ainsi la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul et même acteur.

Jusqu'à présent, Lido dominait largement le marché du staking d'Ether (ETH). Cette situation inquiétait le secteur, car une entité détenant plus de 33 % des ETH pouvait potentiellement influencer le fonctionnement de la blockchain Ethereum.

Plusieurs facteurs contribuent à cette évolution. D'une part l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, qui permet une meilleure décentralisation du staking sur Ethereum. Des acteurs comme Coinbase (14,04 %), Binance (3,75 %) et Kiln (3,5 %) viennent également grignoter des parts de marché à Lido. On note par ailleurs la présence d'un acteur non identifié qui détient actuellement 16,9 % des ETH stakés.

D'autre part, l'essor des services de staking non-custodial, où les utilisateurs détiennent leurs clés privées, attire de plus en plus d'utilisateurs soucieux de la sécurité et de la décentralisation.

Les différents acteurs présents sur le staking d'Ether (ETH)



L’influence de Lido inquiétait la communauté, qui craignait que le protocole ne prenne trop de pouvoir sur le fonctionnement de la blockchain Ethereum.

Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum, avait d'ailleurs déclaré à ce sujet qu’aucune pool de staking ne devrait détenir plus de 15 % du total des ETH stakés, déjà en 2022.

Speculative controversial take: we should legitimize price gouging by top stake pool providers. Like, if a stake pool controls > 15%, it should be accepted and even *expected* for the pool to keep increasing its fee rate until it goes back below 15%. https://t.co/cOtuM7Occd

— vitalik.eth (@VitalikButerin) May 14, 2022