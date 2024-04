Le protocole de restaking EigenLayer se lance sur le mainnet d'Ethereum (ETH)

Comme le souligne le communiqué d’EigenLayer, le lancement du restaking sur Ethereum est relativement nouveau : moins d’un an. Mais aujourd’hui, plus de 4 millions d’ETH sont restakés sur EigenLayer, soit l’équivalent de 14 milliards de dollars. C’est donc maintenant l’heure de la prochaine étape pour le protocole, avec un lancement sur le mainnet.

Qu’est-ce que cela change concrètement ? Désormais, les utilisateurs peuvent déléguer l’intégralité de leurs tokens mis en jeu à l’opérateur de leur choix. Par ailleurs, les opérateurs peuvent désormais s’inscrire auprès de EigenLayer pour commencer à gérer les « actively validated services » (AVS). Cette arrivée des opérateurs sur le mainnet se fera de manière progressive.

Par ailleurs, EigenDA devient le premier AVS à être lancé sur EigenLayer : il s’agit d’un processus de mise à disposition de données (data availability). Il permet à d’autres protocoles de stocker des données de transaction ou d’autres informations. Il sera suivi d’autres AVS dans les mois à venir.

Le lancement sur le mainnet est cependant limité pour l’instant, et plusieurs autres étapes sont attendues :

4/ Importantly, this mainnet launch does not include: (1) in-protocol payments from AVSs to operators; and (2) slashing. We are allowing the EigenLayer marketplace to develop and stabilize before introducing in-protocol payments and slashing to mainnet later this year.

