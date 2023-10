Procès de Sam Bankman-Fried : qu'attendre du témoignage de Caroline Ellison qui débutera aujourd'hui ?

Le procès de Sam Bankman-Fried va reprendre aujourd'hui, et les révélations devraient pleuvoir avec le témoignage de Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de SBF. La semaine dernière déjà, Gary Wang, l'ancien directeur technique de FTX, avait révélé qu'Alameda Research avait pu retirer 8 milliards de dollars de l'exchange pour rembourser ses propres prêts.

Caroline Ellison attendue à la barre au procès de Sam Bankman-Fried

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried qui a débuté la semaine dernière a déjà apporté son lot de révélations grâce aux précieux témoignages de Gary Wang, cofondateur et ancien directeur technique de FTX, cette semaine devrait également battre son plein.

Le procès va reprendre aujourd'hui avec le témoignage tant attendu de Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et petite amie de Sam Bankman-Fried. Toutefois, leur parenthèse amoureuse s'est finie il y a un bon moment déjà, et il y a fort à parier que Caroline Ellison n'ait pas apprécié la dernière tentative de déstabilisation de SBF - d'ailleurs reconnue par les procureurs.

Quoi qu'il en soit, le témoignage de Caroline Ellison devrait constituer l'un des moments les plus importants du procès de Sam Bankman-Fried, d'une part car elle entretenait une relation de proximité exclusive avec l'ancien PDG de FTX, mais également car elle-même siégeait à un poste de premier plan. De surcroît, elle a déjà accepté de coopérer avec la justice et a accepté de témoigner contre Sam Bankman-Fried.

Les accointances entre FTX et Alameda Research étaient plus qu'importantes : Adam Yedidia, ancien ami de Sam Bankman-Fried et développeur chez FTX, expliquait la semaine dernière lors du procès qu'Alameda Research utilisait les dépôts des clients de FTX pour rembourser ses propres prêts.

Les points que l'ancienne PDG d'Alameda devra éclaircir

Lors de la première semaine du procès de Sam Bankman-Fried, Gary Wang expliquait qu'Alameda Research disposait d'un compte de trading FTX avantageux permettant à la firme de trader même avec un solde négatif et dont les ordres pouvaient être exécutés plus rapidement. Selon son témoignage, Alameda Research avait retiré 8 milliards de dollars depuis FTX lorsque son solde était négatif. Et ce, alors que SBF affirmait qu'Alameda ne bénéficiait nullement d'un statut particulier.

La question sera de définir qui était réellement responsable de tout ça : les avocats de Sam Bankman-Fried ont tenté d'expliquer que l'ancien PDG de FTX avait sommé Caroline Ellison de mettre en place des garde-fous pour éviter qu'Alameda Research se retrouve dans une situation financière délicate, ce qu'elle n'aurait pas fait. Aussi, elle pourrait être questionnée en détail à ce sujet par l'équipe de défense de SBF.

Les avocats de Sam Bankman-Fried pourraient aussi potentiellement tenter de la discréditer en affirmant qu'elle tenterait simplement d'obtenir une remise de peine en rejetant la faute sur SBF.

De leur côté, les procureurs souhaitent naturellement mettre au jour davantage de malversations ayant été commises entre FTX et Alameda sous les ordres de Sam Bankman-Fried. Reconnaissant pleinement ses torts, Caroline Ellison avait précédemment déclaré qu'elle avait « convenu avec M. Bankman-Fried et d'autres de fournir des états financiers trompeurs aux prêteurs d'Alameda. »

