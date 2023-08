Friends.tech : que cache le projet Web3 controversé qui anime Twitter ?

Depuis son lancement en version bêta en août, Friends.tech a enregistré un volume d'échanges impressionnant, dépassant 8,1 millions de dollars rien que pour le premier jour de sa sortie. En quoi consiste Friends.tech, quel est son modèle et que faut-il en attendre, alors que les données de plus de 100 000 utilisateurs viennent de fuiter ?

Friends.tech, c'est quoi ?

La semaine dernière, l'application Friends.tech a occupé l'actualité sur les réseaux sociaux, souvent mise en avant par des influenceurs, des créateurs de contenus ou des personnalités connues de l'écosystème crypto sur X (anciennement Twitter).

Qu'est-ce que Friends.tech, donc ? Construit sur Base, le layer 2 élaboré par Coinbase qui a récemment déployé son mainnet, Friends.tech est une application sociale Web3 reliée à X qui permet à ses utilisateurs de vendre des fractions d'actions représentant leur profil. Autrement dit, quelqu'un qui rejoint Friends.tech a la possibilité d'acheter une action représentant une partie du profil d'un autre utilisateur.

Ce modèle permet donc aux personnalités de l'écosystème de générer des revenus en fractionnant leur profil Friends.tech auprès de leurs futurs actionnaires. En échange, l'application permet à ces derniers d'échanger directement avec la personne à qui ils ont acheté une action via des salons de discussions privés et d'accéder à du contenu exclusif. De son côté, Friends.tech prélève 5 % de frais sur toutes les transactions effectuées sur l'application.

L'application semble plaire : lancée en bêta le 10 août dernier, Friends.tech a déjà enregistré un volume d'échange de plus de 8,1 millions de dollars rien que le premier jour de sa sortie. Un élan motivé d'une part par les personnalités connues, qui veulent attirer de nouveaux actionnaires en leur promettant des récompenses (avec un partage des revenus perçus à travers la plateforme par exemple), mais aussi par l'airdrop annoncé par Friends.tech, qui sera basé sur l'activité sur sa bêta sur les 6 prochains mois.

À titre informatif, le prix unitaire pour une action a parfois pu dépasser les 3 ETH (plus de 5 000 dollars) pour les profils les plus en vogue sur le réseau social.

Les nuances de l'offre et la demande

Friends.tech a conçu son modèle de manière à ce que l'achat précoce d'une action puisse se traduire par des bénéfices conséquents lors de sa revente. En effet, plus un profil compte d'actionnaires, plus le coût des actions associées à ce profil augmente, selon le principe fondamental de l'offre et de la demande.

Cependant, cette croissance est exponentielle : les actions valorisées aux alentours de 3 ETH (les plus chères) sont détenues par moins de 200 individus. Cela implique une augmentation rapide de la valeur des actions, mais cela réduit aussi considérablement leur disponibilité. En d'autres termes, avec son modèle actuel, Friends.tech favorise la formation de communautés restreintes, accessibles à un coût élevé, à moins d'avoir été parmi les premiers à investir dans une action.

Évolution du prix par action, via @MentionLux

Étant donné l'importante volatilité résultante du petit nombre de détenteurs, nous pouvons souligner que la bulle spéculative d'une action Friends.tech est bien plus importante que sur les actifs de l'écosystème crypto classiques.

Ainsi, bien que l'application n'en soit qu'à ses prémices, nous pourrions imaginer que des polémiques soient créées de façon tout à fait artificielle pour encourager à la vente d'actions de certaines personnalités. Remarquons également que les créateurs pourraient dump sur le dos de leurs actionnaires, bien que cela s'avèrerait risqué pour eux dans la mesure où cela se verrait directement.

Enfin, différentes personnes ont rapporté qu'elles avaient pu extraire des adresses de wallet provenant de la base de données de Friends.tech, et ce avec le compte Twitter relié pour chacune d'entre elles. Cela vient remettre en question la fiabilité du code de l'application, en plus d'ouvrir la voie à des scams en tout genre ou des dust attacks. Plus de 100 000 comptes seraient d'ores et déjà à risque, selon Banteg.

En parallèle, Friends.tech ne propose actuellement aucune politique de confidentialité pour ses services, un point plutôt trouble.

Toutefois, côté positif, la structure de Friends.tech fait que les personnalités en question doivent maintenir un niveau de qualité suffisant pour conserver un nombre important d'actionnaires et encourager l'échange d'actions, leurs revenus étant entièrement dépendants de cela.

Quoi qu'il en soit, Friends.tech semble pour le moment avoir trouvé son public : avec environ 710 000 dollars générés sur les dernières 24 heures, l'application Web3 a ainsi dépassé des mastodontes comme Lido, MakerDAO ou Convex. En termes de fees sur la même période, Friends.tech dépasse Tron (TRX) et même le DEX Uniswap (UNI).

Classement des services blockchain par revenus sur 24 heures

Selon les données de Dune compilées par @cryptokoryo, Friends.tech dénombre actuellement 70 500 acheteurs uniques et 27 810 vendeurs uniques, et ce pour plus de 1,1 million de transactions. Au total, plus de 27,9 millions de dollars ont servi à acheter des actions sur la plateforme.

Toutefois, selon la plupart de ses utilisateurs actuels, Friends.tech se limite actuellement au principe de l'achat et de la revente, avec une interface très limitée et très peu de fonctionnalités hormis celle de messagerie privée.

Source : Dune

