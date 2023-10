Procès de Sam Bankman-Fried : que retenir de la première journée d'audience ?

Hier se tenait la première journée d'audience au tribunal pour Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX. Cette dernière a été dédiée à la sélection du jury, et a vu apparaître un Sam Bankman-Fried avec une nouvelle allure physique, mais très discret.

Première journée de procès pour Sam Bankman-Fried

Pour son premier jour de procès, Sam Bankman-Fried s'est présenté avec les cheveux courts, coupés par l'un des détenus de la prison fédérale de Brooklyn. Vêtu d'un costume gris, l'ancien PDG de FTX, qui se retrouve de nouveau plongé au cœur de l'actualité, s'est assis entre ses 2 avocats et s'est montré discret sur l'ensemble de cette première journée.

Le juge l'a en tout cas rassuré, s'adressant à l'un des jurés potentiels : il ne risque pas la peine de mort. Toutefois, si Sam Bankman-Fried venait à être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dont il fait l'objet, il serait condamné à plus de 110 ans d'emprisonnement, ce qui équivaudrait pour lui à passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

Ainsi, cette première journée a été entièrement dédiée à la sélection du jury. Le juge Lewis Kaplan, qui supervise l'affaire, a posé des questions afin d'exclure un maximum de jurés potentiels qui pourraient avoir un avis subjectif sur l'affaire. Plusieurs dizaines de jurés potentiels ont ainsi été exclus, bien qu'il en reste toujours une cinquantaine à interroger. À la fin du processus de sélection, il ne restera que 12 jurés officiels ainsi que 6 suppléants.

Une fois le jury final constitué, les procureurs fédéraux et les avocats chargés de la défense de Sam Bankman-Fried présenteront chacun leur tour les points qu'ils souhaitent aborder et ce qu'ils souhaitent prouver à travers le procès. De manière plus générale, le but du procès sera de déterminer si Sam Bankman-Fried est bel et bien responsable de ce dont on l'accuse.

Ces déclarations d'ouverture devraient durer environ une heure, puis les procureurs feront venir leur premier témoin. Autrement dit, nous pouvons nous attendre à ce que les premières plaidoiries débutent en début d'après-midi (heure de New York).

Le juge Kaplan veut un jury impartial

La sélection du jury (voir dire) consiste, à travers diverses questions de tous ordres, à établir un jury le plus objectif possible. Durant la sélection d'hier, le juge a posé des questions aux jurés allant de leurs croyances religieuses et de leurs handicaps physiques à d'éventuelles difficultés financières pouvant perturber leurs venues au procès.

Par ailleurs, il s'avère qu'un certain nombre de jurés potentiels ne connaissent rien à l'univers des cryptomonnaies. D'autres ont avoué que certaines de leurs connaissances ou eux-mêmes avaient investi dans la crypto et qu'ils avaient perdu de l'argent. Un des jurés a déclaré qu'il ne « comprenait pas » les cryptomonnaies, même après avoir essayé d'étudier la question.

Danielle Sassoon, l'assistante du procureur, a par ailleurs confirmé la présence de témoins ayant accepté de témoigner tels que Nishad Singh, Caroline Ellison, Gary Wang, Sam Trabucco, Ryne Miller, Ryan Salame et Mark Wetjen. Les parents de Sam Bankman-Fried devraient également être entendus.

Enfin, le juge Lewis Kaplan s'est adressé à Sam Bankman-Fried, l'informant qu'il avait la possibilité de témoigner pour sa propre défense. Toutefois, il est peu probable que cela se produise. Effectivement, son équipe d'avocats avait préalablement déclaré qu'elle s'occuperait de cela.

Sources : Wall Street Journal, CoinDesk

