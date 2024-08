OpenSea reçoit une notice de la SEC : Les NFT bientôt interdits ?

Les tokens non fongibles (NFT) seront-ils bientôt considérés comme des « securities », terme si cher à la SEC américaine ? Et bien, il semblerait que cela puisse bientôt être envisagé, selon Devin Finzer, le PDG d'OpenSea, la plus importante plateforme de ce segment de marché.

Effectivement, selon une communication de sa part sur X, OpenSea aurait reçu un avis – la fameuse notice « Wells » – de la Securities and Exchange Commission à ce propos.

Un « choc » pour la plateforme, selon les propres mots de Devin Finzer, qui a fait part de sa surprise face à une « mesure aussi radicale » de la part du régulateur américain :

OpenSea has received a Wells notice from the SEC threatening to sue us because they believe NFTs on our platform are securities.

We're shocked the SEC would make such a sweeping move against creators and artists. But we're ready to stand up and fight.

Cryptocurrencies have long…

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) August 28, 2024