OpenSea : la plateforme NFT licencie la moitié de son personnel

En vue d’une restructuration profonde, la plateforme de tokens non fongibles (NTF) OpenSea licencie 50 % de ses effectifs. Cette décision s’inscrit directement dans le projet d’une V2 de la société, tel que l’a détaillé Devin Finzer, le PDG et cofondateur d’OpenSea, dans un thread sur X.

Si le nombre de personnes concernées n’a pas été révélé, cette statistique des 50 % a été confirmée par un porte-parole de l’entreprise auprès de nos confrères de Decrypt, l’entreprise préférant toutefois mettre la lumière sur les bénéfices à venir de ces « changements organisationnels » :

Néanmoins, il a été précisé que les salariés impactés par ces mesures de licenciements bénéficieraient de plusieurs avantages. Ainsi, ceux-ci devraient recevoir 4 mois de salaire et 6 mois de soins, incluant des prestations de santé mentale. En outre, le calendrier pour leur permettre d’acquérir des actions de l’entreprise aurait été avancé.

Ainsi, cette restructuration est la conséquence directe de la manière dont OpenSea a été repensée pour faire face à la concurrence de plus en plus intense des autres plateformes du marché.

Devin Finzer a d’ailleurs précisé que le choix des personnes concernées n’était pas basé sur leurs compétences et que d’autres « seraient chanceux de les recruter » :

7/9

This is the most difficult part of this change. These folks played a key role in getting us to this point and I’m incredibly thankful for their contributions

Their departure is not a reflection on the people we're parting ways with today. Others would be lucky to hire them.

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) November 3, 2023