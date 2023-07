OpenSea lance les Deals NFT - Comment fonctionne ce nouveau service ?

Depuis leur popularisation en 2021, la majorité des acquisitions de tokens non fongibles (NFT) se déroulait de la manière suivante : un individu mettait en vente son NFT à un prix fixe ou sous la forme d'une enchère, avec comme monnaie d'échange des cryptomonnaies.

Toutefois, la marketplace de NFT OpenSea vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour offrir de nouvelles possibilités à ses utilisateurs : ce sont les Deals.

Introducing Deals: offer your NFTs for theirs, securely on OpenSea.

👉 https://t.co/bTciJLUWDK pic.twitter.com/KR2MLbi7jh

— OpenSea (@opensea) July 20, 2023