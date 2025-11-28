Ce fonds de 5,57 milliards d’euros d’Amundi débarque sur la blockchain Ethereum

Jeudi, Amundi a dévoilé une collaboration avec CACEIS pour tokeniser l’un de ses fonds euro sur la blockchain Ethereum. Retour sur cette première pour le géant de la gestion d’actifs de 2 300 milliards d’euros.

Amundi tokenise un fonds monétaire sur Ethereum

Jeudi, Amundi a officialisé le lancement de parts tokenisées pour l'un de ses fonds monétaires en euro. Pour ce faire, le géant européen de la gestion d'actifs, filiale du Crédit Agricole à plus de 68 %, collabore avec CACEIS, une autre filiale du Crédit Agricole s'étant démarquée à plusieurs reprises pour ses travaux sur les technologies blockchains.

🔎 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Baptisé AMUNDI FUNDS CASH EUR - J28 EUR DLT (C), notons que le fond existe depuis le 24 juin 2011, mais qu'il adopte désormais un mode de souscription hybride, laissant le choix entre un investissement traditionnel, ou de manière tokenisée sur la blockchain Ethereum (ETH). En l'occurrence, la première transaction on-chain a eu lieu de 4 novembre dernier.

Cherchant à répliquer la performance de l'indice EURIBOR 3 MOIS, ledit fonds revendique aujourd'hui 5,57 milliards de dollars.

Pour Jean-Jacques Barbéris, directeur du pôle Clients Institutionnels et Corporate et ESG d'Amundi, cette hybridation répond à un phénomène voué à s'accélérer :

La tokenisation des actifs constitue une transformation qui devrait s’accélérer dans les prochaines années partout dans le monde. Cette première initiative sur un fonds monétaire démontre notre savoir-faire et la robustesse de notre méthodologie pour couvrir des cas d’usage concrets. Amundi poursuivra et élargira ses initiatives liées à la tokenisation pour en faire bénéficier ses clients en France et à l’international.

De son côté, Jean-Pierre Michalowski, le directeur général de CACEIS, met en avant la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la solution technique de CACEIS :

Avec le nouveau service de Transfer Agent hybride, nos clients sont en mesure de bénéficier rapidement et facilement d’un nouveau canal de distribution via la blockchain à destination de leurs investisseurs. C’est une étape déterminante pour atteindre notre objectif de proposer des services opérables 24/7 de souscription et rachat de parts de fonds d’investissement payables en stablecoin (EMT) ou en monnaie digitale de banque centrale lorsqu’elle sera disponible.

👉 Dans l'actualité également — Les fonds monétaires tokenisés représentent un risque pour la finance mondiale, selon les experts de la BRI

Alors qu'Amundi gère aujourd'hui 2 300 milliards d'euros, cette nouveauté est un signal fort vis-à-vis de la tokenisation de produits financiers traditionnels. Si cela se résume principalement à des fonds monétaires pour le moment chez ces géants de la gestion d'actifs, il ne serait pas surprenant de voir cette hybridation se développer à bien plus grande échelle au cours des années à venir.

Source : Communiqué de presse

