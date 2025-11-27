La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) redessine les frontières de la finance traditionnelle, au point d’inquiéter les membres de la Banque des règlements internationaux (BRI). En cause : un développement des fonds monétaires tokenisés en capacité d’amplifier les risques liés à la finance traditionnelle.

Un développement sans précédent des fonds monétaires tokenisés

La Banque des banques centrales, également connue sous le nom de Banque des règlements internationaux (BRI, ou BIS en anglais), se positionne souvent de manière défavorable face aux nombreuses avancées associées au secteur des cryptomonnaies.

Une méfiance qui vient de s'appliquer au développement important du marché des fonds monétaires tokenisés (tokenised money market funds, ou TMMF), en hausse de 265 % au cours de l'année écoulée. Notamment du fait de la présence de géants de la finance traditionnelle, comme BlackRock et son fonds BUIDL ou Franklin Templeton.

Après un démarrage lent, les TMMF ont connu une croissance rapide ces deux dernières années. La valeur totale verrouillée (TVL), équivalente aux encours sous gestion, n’atteignait qu’environ 770 millions de dollars fin 2023, mais a été multipliée par plus de dix pour frôler 9 milliards de dollars fin octobre 2025.

Développement des fonds monétaires tokenisés

La raison de ce succès ? Une capacité à maintenir une certaine stabilité tout en permettant de distribuer des intérêts on-chain à leurs détenteurs, à la différence des émetteurs de stablecoins américains qui ne peuvent pas proposer ce type de rendements passifs. Sauf si les entreprises concernées délèguent leur gestion à des entités tierces, comme dans le cas de Coinbase et PayPal.

Dans le même temps, ces TMMF émis sous la forme de tokens « partagent les fonctionnalités clés des stablecoins, telles que les transactions de pair-à-pair et la programmabilité via smart contracts ». De quoi intéresser les utilisateurs de la finance décentralisée (DeFi) en quête permanente de collatéraux fiables et disponibles.

Des risques qui reflètent et peuvent amplifier ceux des fonds conventionnels

À l'heure actuelle, les investissements effectués dans ces fonds concernent uniquement des portefeuilles approuvés à l'aide de tokens (ERC-1400/3643) en capacité de bloquer leurs transferts vers des wallets non listés. Une restriction qui peut néanmoins très rapidement se contourner avec des tokens wrappés ou en passant par certaines plateformes.

Un essor en capacité de faire de ces fonds monétaires tokenisés, le « socle du futur système financier ». L'occasion pour les analystes de la BRI de tirer la sonnette d'alarme en exigeant « une gestion prudente des risques essentielle pour maintenir la confiance ».

Les fonds tokenisés du marché monétaire donnent lieu à des risques qui reflètent — et peuvent même amplifier — ceux des fonds conventionnels du même type et des stablecoins.

Une amplification qui pourrait intervenir du fait de « la transparence des transactions on-chain pouvant aggraver le risque de liquidité en servant de mécanisme de coordination entre investisseurs ». Mais également du principe de « composabilité » spécifique à la DeFi, qui imbrique les protocoles les uns avec les autres tels des legos financiers.

Et que dire des stratégies d’emprunt à effet de levier (looping), consistant à « mettre des TMMF en garantie pour emprunter des stablecoins afin d’acheter davantage de TMMF » ? Autant de situations qui pourraient accentuer certains effets de propagation, notamment dans le cadre d'un choc de marché.

Source : BRI

