« Défauts structurels », « risque élevé »… La BRI épingle les cryptomonnaies dans un rapport

La Banque des règlements internationaux (BRI) a récemment publié un rapport destiné aux ministres des Finances et aux banques centrales des grandes économies mondiales. Elle est particulièrement critique avec les cryptomonnaies, qu’elle estime incompatibles avec la finance mondiale.

La BRI vent debout contre les cryptomonnaies

La « banque des banques centrales » ne s’est jamais distinguée par son ouverture au secteur des cryptomonnaies, mais on avait senti un début de dégel au cours des dernières années. Mais l’affaire FTX, et la méfiance qui s’est diffusée depuis, a cependant refermé cette porte. En témoigne le rapport publié cette semaine, baptisé « l’écosystème crypto : éléments clés et risques ». Il est destiné à informer les gouverneurs des banques centrales du G20, ainsi que les ministres des Finances.

Le rapport met l’accent sur les risques supposés des cryptomonnaies, avec des arguments maintenant bien connus des « anti-cryptos ». Il souligne la centralisation des plateformes de trading de cryptomonnaies, l’instabilité supposée des stablecoins, ainsi que l’aspect « irréversible » des smart contracts.

Malgré cela, le rapport note que l’intérêt des particuliers pour le secteur est bien présent :

« Les investisseurs institutionnels et les ménages continuent de montrer de l’intérêt pour les cryptos malgré les événements de l’année passée. »

« Pas viables » pour l’économie mondiale

Mais bien qu’elle note l’intérêt croissant d’acteurs d’ampleur, et l’adoption de technologies liées aux cryptomonnaies par diverses économies, la BRI ne voit pas chez elles un domaine d’avenir :

« Les défauts structurels inhérents des cryptomonnaies les rend inadaptées pour pouvoir jouer un rôle significatif dans le système monétaire. »

Quels actifs pourraient alors remplir ce rôle ? Sans surprise, la BRI se montre particulièrement positive avec les monnaies numériques de banque centrale (MNBC). L’institution a déjà mis en place des preuves de concepts pour des MNBC au cours des dernières années, et elle y voit l’avenir du système monétaire international :

« En étayant le système monétaire futur, les MNBC seraient les fondations sur lesquelles d’autres innovations seront construites. »

La banque des banques centrales mise donc tout sur les MNBC, qui sont on le rappelle généralement basées sur des blockchains. Le développement de ces projets est cependant particulièrement long, ce qui donne aux cryptomonnaies une opportunité d’occuper le terrain, notamment avec les stablecoins. L’opposition cryptomonnaies-MNBC devient donc un argument d’ampleur pour les institutions.

Source : Banque des règlements internationaux

