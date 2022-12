Comité de Bâle : les banques pourront détenir 2% de leurs réserves en cryptomonnaies

Un compromis avec les banques. Le Comité de Bâle, qui s’est tenu au sein de la Banque des règlements internationaux (BRI), vient d’établir ses normes prudentielles en ce qui concerne les réserves de cryptomonnaies des banques commerciales. Celles-ci pourront détenir 2% de leurs réserves en cryptomonnaies.

Le Comité de Bâle a fait savoir ces nouvelles normes de gestion du risque pour les banques commerciales. Ces dernières pourront désormais détenir 1% de leurs fonds propres de niveau 1 en cryptomonnaies, et jusqu’à 2% pour leurs fonds propres de niveau 2. Comme l’ont souligné plusieurs commentateurs, cela pourrait représenter aux cours actuels jusqu’à 3 000 milliards de dollars.

Mais ces normes prudentielles ne s’appliqueront qu’en janvier 2025. Autant dire que le secteur des cryptomonnaies (ou même bancaire) a le temps d’évoluer d’ici là. On rappelle également que la BRI avait fixé le seuil à 1% à l’été dernier, mais uniquement pour certains acteurs. Cela peut donc être vu comme un signe d’avancée pour le Comité de Bâle.

Mais pas assez ? Les banques commerciales auraient souhaité une part plus élevée, à 5%. Mais depuis, l’affaire Terra (LUNA) et FTX ont sans grande surprise suscité une réaction de méfiance des institutions et régulateurs, ce qui a certainement joué dans cette décision. C’est bien cet aspect de gestion du risque qui est souligné par le gouverneur de la banque centrale du Canada, Tiff Macklem, qui l’explique dans le communiqué :

« La décision prise aujourd’hui […] marque une étape importante dans la création d’une base réglementaire mondiale afin d’atténuer les risques que présentent les cryptoactifs pour les banques. »

Une nouvelle classification des crypto-actifs

Le Comité de Bâle a également établi une classification des crypto-actifs, qui sont séparés en deux groupes. Le groupe 1 rassemble les actifs traditionnels tokénisés, ainsi que ceux qui ont des mécanismes de stabilisation – c’est-à-dire grosso modo les stablecoins. Dans le groupe 2, on trouve les autres types de cryptomonnaies.

Ce que l’on peut retenir de ces nouvelles normes prudentielles, c’est également la place désormais accordée aux cryptomonnaies – même limitée. Cela tend à séparer encore plus les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) et les cryptomonnaies « classiques » dont les stablecoins. Ce que cela veut dire, c’est que les banques centrales ainsi que les banques commerciales sont bien conscientes que les deux types d’actifs ne jouent pas dans la même cour, et donc qu’ils ont tous deux potentiellement une place dans le système bancaire de demain.

