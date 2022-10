Les banques ne seraient exposées qu'à 0,01 % aux cryptomonnaies, selon la première étude sur le sujet

La première étude portant sur l'exposition des banques aux cryptomonnaies vient d'être publiée par le Comité de Bâle, et révèle les secteurs d'activité proéminents dans le milieu institutionnel. Nous constatons que les services de garde constituent actuellement la part d'activité la plus importante auprès des banques étudiées.

La première étude sur l'exposition crypto des banques

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui se compose de représentants des banques centrales et d'autorités prudentielles de 28 pays différents, vient de révéler la première étude visant à évaluer l'exposition des banques aux cryptomonnaies.

Selon les données compilées auprès de 19 des plus importants établissements bancaires mondiaux, dont 10 en Amérique, 7 en Europe et 2 dans le reste du monde, l'exposition globale des banques aux cryptomonnaies serait de l'ordre de 0,01 %. Les 19 banques interrogées détenaient 9,4 milliards d'euros sous forme de cryptomonnaies, soit une exposition de 0,14 %.

Répartition géographique des banques détenant des cryptomonnaies

De plus, le document révèle que les actifs sont détenus de façon très disparate, puisque 2 banques parmi les 19 interrogées possèdent à elles seules plus de la moitié du total des cryptomonnaies concernées. Les 4 suivantes se partagent 40 % de ce total, et les autres 10 % sont partagés entre les 13 banques restantes.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) largement dominants

Les actifs détenus sont, sans trop de surprises, majoritairement composés de Bitcoin (31 %), et d'Ether (22 %). Ces derniers sont suivis par le DOT de Polkadot à hauteur de 2%, le XRP de Ripple également à hauteur de 2 %, puis par Cardano (ADA), Solana (SOL), Litecoin (LTC) et Stellar (XLM), dans l'ordre. Les banques ont également déclaré détenir une part minime de stablecoin USDC ainsi que d'actifs tokenisés.

Répartition des cryptomonnaies détenues par les banques sondées

Les expositions des banques étudiées se divisent sur 3 secteurs différents : la détention à proprement parler d'actifs, les services de teneur de marché ainsi que les services de garde et d'assurance.

Nous pouvons rapidement constater que la détention de cryptomonnaies par les banques ne représente que 4,2 % de leur activité dans ce secteur, ce qui est très marginal. Les services de garde forment la frange majoritaire des 3 activités, avec 50,2 % des parts. Comme nous pouvons le voir sur la partie droite du graphique (4) ci-dessous, une part importante des banques révèlent d'ailleurs ne proposer que ce service.

Enfin, les services de teneur de marchés, assimilables au courtage, représentent 45,7 % de l'activité de ces banques. Cela englobe à la fois le trading, les emprunts sur titres impliquant des cryptomonnaies ou encore les participations à des levées de fonds en cryptomonnaies (ICO).

Répartition des secteurs d'activité sur les banques étudiées

Il convient toutefois de prendre cette étude avec des pincettes, cette dernière ne concernant qu'un échantillon d'établissements bancaires réduit. Toutefois, étant donné l'adoption grandissante des cryptomonnaies auprès des institutionnels, il serait naturel que d'autres études plus approfondies voient le jour prochainement.

Source : Comité de Bâle

