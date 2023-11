Blockchain et banques : au tour de la Standard Chartered de se lancer

La mode est définitivement à la blockchain dans le secteur bancaire. Preuve en est faite une fois de plus avec la Standard Chartered, qui lance à son tour une plateforme de tokénisation. À quoi cela va-t-il ressembler ?

La Standard Chartered lance une plateforme basée sur la blockchain

La plateforme de tokénisation de Standard Chartered s’appelle Libeara, et elle est elle à mi-chemin entre la blockchain et les services bancaires « traditionnels ». SC Ventures, la branche d’investissement et d’innovation de la « StanChart », a porté ce projet. Libeara est une nouvelle entreprise, qui fonctionnera de manière séparée de l’institution financière qui l’a créée.

Le mot clé est bien sûr « tokénisation ». À l’instar de nombre d’autres banques, Standard Chartered voit un intérêt à reproduire des actifs sur la blockchain, sous la forme de token. Pour cela, elle a embarqué quelques noms bien connus dans les cryptomonnaies. On trouve parmi ses partenaires Fireblocks, Chainalysis, ou encore StraitX.

Une tokénisation d’un fonds d’obligation d’État

Dans un premier temps, c’est un fonds d’obligation d’État, en dollars de Singapour qui sera tokénisé. Il s’agit d’une première mondiale, un point que souligne le PDG de Libeara, Aaron Gwak. Il explique par ailleurs qu’un nouveau système de vérification sera mis en place :

« Afin de booster la crédibilité et l’intégrité structurelle [du projet], le fonds travaillera avec une agence internationale de cote de crédit, pour qu’il soit noté. »

La tokénisation : une tendance de fond chez les banques ?

Les projets de ce type semblent s’enchaîner du côté des grandes banques depuis quelques semaines. La tokénisation d’actifs est considérée par beaucoup comme une des voies d’entrée vers la blockchain, qui devrait sous-tendre de nombreuses technologies à l’avenir.

L’initiative de Standard Chartered rappelle ainsi celle de Fnality. Cette entreprise soutenue par Goldman Sachs et BNP Paribas permet de tokéniser des actifs détenus par des Banques centrales. Plus tôt ce mois, l’on apprenait également que HSBC s’était associée à Metaco, pour lancer une offre d’actifs tokénisés.

Les grandes absentes de ces projets, ce sont bien sûr les cryptomonnaies. Cela marque donc d’autant la distance avec le secteur bancaire, qui pioche dans les technologies liées à ces dernières, mais de manière entièrement centralisée.

Source : The Block

