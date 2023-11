Goldman Sachs et BNP Paribas investissent dans la société blockchain Fnality

Goldman Sachs et BNP Paribas viennent de participer à un tour de financement à 96 millions de dollars, pour soutenir l’entreprise blockchain Fnality.

Goldman Sachs et BNP Paribas misent sur Fnality

Basée à Londres, Fnality est une société de paiements blockchain. Elle permet notamment de créer des versions « tokénisées » de certains actifs fiat, actifs qui sont détenus par les banques centrales. Au départ, Fnality est un consortium de banques, mais son but a changé au fil des années.

Ses projets récents se basent sur une initiative de la Banque centrale du Royaume-Uni. La Bank of England a en effet autorisé certains « innovateurs » à accéder à la monnaie qu’elle détient, afin de faciliter la création de nouveaux services de paiement. Fnality en a fait partie, et elle a proposé l’année dernière une preuve de concept.

Le système de paiement, initié en octobre 2022, permet de proposer des titres financiers basés sur Ethereum (ETH). Cela permet ainsi de créer des ponts entre la blockchain et les coffres de la Banque centrale. C’est un enjeu particulièrement crucial pour les banques, à l’heure où les projets de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) se multiplient.

96 millions de dollars pour soutenir Fnality

Fnality est très « bank-friendly ». Son PDG, Rhomaios Ram, sort de 19 années passées chez la Deutsche Bank. Par ailleurs, en plus de BNP Paribas, d’autres banques d’ampleur ont participé au tour de financement. L’on peut ainsi citer Santander, ING, Lloyd ou encore Barclays.

Les banques ne cessent d’annoncer de nouveaux partenariats et initiatives dans le secteur de la blockchain ces dernières semaines. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que JPMorgan lançait un nouveau service de paiement programmable basé sur la blockchain. Et HSBC avait également proposé une offre d’actifs tokénisés. Les mariages entre grandes institutions bancaires et blockchain sont donc de plus en plus nombreux.

Source : Fortune

