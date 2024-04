« Il faut être prudent » – Goldman Sachs invite les investisseurs à être mesurés pour le halving Bitcoin de 2024

Grimpera ? Grimpera pas ? C’est la question que tout le monde se pose à l’approche du halving Bitcoin de 2024, qui aura lieu dans quelques jours. Si le marché est plutôt optimiste, Goldman Sachs invite cependant les investisseurs à la prudence. Pourquoi ?

Goldman Sachs et le halving : prudence sur Bitcoin

Comme le souligne la note de Goldman Sachs, on répète à l’envi que le cours du Bitcoin (BTC) a tendance à augmenter fortement après chaque halving. Historiquement, le prix grimpe en effet un peu avant l’événement, et c’est aussi le cas dans l’année qui suit. Mais selon l’institution financière, on ne peut pas faire de généralités :

« Historiquement, les 3 derniers halvings ont été accompagnés par une appréciation du prix du BTC […] mais le temps que cela a pris pour atteindre un pic varie de manière significative. »

Autrement dit : si tous les halvings ont conduit à des hausses, on ne peut pas dire avec précision quand le Bitcoin atteindra un pic. Ni même si cela sera le cas, toujours selon Goldman Sachs :

« Il faut être prudent quand on extrapole des cycles historiques ainsi que l’impact du halving, étant donné les conditions macro actuelles. »

Des éléments qui diffèrent du dernier halving ?

Le Bitcoin évolue en effet dans des conditions qui ont beaucoup changé depuis 2020. Les événements géopolitiques jouent sur la plus grande cryptomonnaie – on l’a encore vu ce week-end. Par ailleurs, les ETF Bitcoin spot existent désormais, ce qui n’était pas le cas avant.

Il faut aussi rappeler que c’est la première fois que Bitcoin atteint un record absolu dans les mois qui précèdent un halving, et non pas dans les mois qui suivent. D’où une prudence affichée de Goldman Sachs, qui conseille à ses clients de ne pas partir sur des certitudes absolues.

Actuellement, le cours du Bitcoin peine à se remettre de la chute du week-end. Alors qu’il dépassait régulièrement les 70 000 dollars, il évolue plutôt actuellement dans un range situé autour de 61 000 à 66 000 dollars :

Le cours du Bitcoin (BTC) est encore hésitant en début de semaine

À ce stade, le BTC représente une capitalisation de 1 246 milliards de dollars. Le halving du Bitcoin aura lieu dans 2 jours. D’ici là, les spéculations vont probablement continuer d’aller bon train.

