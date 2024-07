Goldman Sachs compte lancer 3 projets de tokenisation cette année

Selon le responsable mondial des actifs numériques de Goldman Sachs, la banque pourrait lancer 3 fonds tokenisés au cours de 2024. Que savons-nous ?

Goldman Sachs se tourne vers les fonds tokenisés

Alors que les technologies blockchains promettent des gains de temps et des économies dans de nombreux secteurs et en particulier dans la finance, bon nombre d'entreprises de ce secteur se sont lancées au cours des dernières années. C'est notamment le cas de BlackRock et de son fonds tokenisé BUILD lancé au printemps dernier.

Sur ce sujet, la célèbre banque d'affaires Goldman Sachs entend, elle aussi, être de la partie. En effet, Matthew McDermott, le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs, a annoncé que l'entreprise aurait pour projet de lancer 3 fonds tokenisés au cours de 2024.

💡 Comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Pour l'heure, l'intéressé s'est montré relativement évasif sur l'objectif desdits fonds, mais il a toutefois indiqué que l'un d'entre eux concernerait un fonds de placement aux États-Unis, tandis qu'un deuxième porterait sur la dette européenne.

Dans une interview accordée à Fortune Crypto, il a insisté sur la nécessité de créer des produits tokenisés centrés sur l'intérêt des investisseurs :

Cela ne sert à rien de le faire juste pour le plaisir. Les retours positifs sont clairs : c'est quelque chose qui va réellement changer la nature de la façon dont ils peuvent investir.

👉 Dans l'actualité également - Le géant français Vivendi authentifie et protège désormais ses contenus via la blockchain

En outre, là où BlackRock s'adresse plutôt à une clientèle de détails à travers son fonds BUILD construit sur Ethereum (ETH), Goldman Sachs prend plutôt le parti de s'orienter vers une voix différente. Matthew McDermott explique effectivement que la banque s'adresse essentiellement aux investisseurs institutionnels et que des blockchains privées devraient être privilégiées pour les projets à venir.

Par ailleurs, Goldman Sachs pourrait étendre ses activités liées aux technologies blockchain, incluant la conservation de cryptomonnaies.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Fortune Crypto

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.