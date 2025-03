Le risque de récession aux États-Unis grimpe à 40 % selon JPMorgan

Les craintes d'une récession aux États-Unis se renforcent alors que JPMorgan vient de relever ses estimations de récession, passant de 30 % à 40 %. Cette réévaluation s'explique principalement par des politiques économiques jugées «extrêmes» et un climat d'incertitude sur les marchés financiers.

Des marchés financiers sous pression aux États-Unis

L'inquiétude suscitée par la réévaluation du risque de récession aux États-Unis par JPMorgan, qui est passé de 30 % à 40 %, est partagée par d'autres grandes institutions financières. Goldman Sachs a augmenté ses propres prévisions de récession à 20 %, tandis que Morgan Stanley a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB, prévoyant une hausse de seulement 1,5 % en 2025 et 1,2 % en 2026.

L'annonce de JPMorgan a entraîné une forte réaction sur les marchés. Hier, les indices boursiers américains ont enregistré une chute significative :

S&P 500 : -2,7 %, atteignant son niveau le plus bas depuis septembre dernier ;

: -2,7 %, atteignant son niveau le plus bas depuis septembre dernier ; Nasdaq : -4 %, marquant sa pire journée depuis 2022 ;

: -4 %, marquant sa pire journée depuis 2022 ; Dow Jones : -2,1 %, soit une perte de près de 900 points.

Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées. Les plus grandes entreprises technologiques américaines ont perdu environ 750 milliards de dollars en capitalisation boursière en une seule journée. Par exemple, Tesla a plongé de 15 %, Nvidia de 5,1 %, Apple de 4,9 %, et Alphabet (Google) de 4,5 %.

Les économistes de JPMorgan expliquent cette hausse du risque de récession par des politiques protectionnistes, notamment l'imposition de tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Ces mesures ont provoqué des tensions commerciales accrues et des mesures de rétorsion de la part des pays touchés, accentuant ainsi l'incertitude économique.

De plus, la consommation des ménages, qui est un moteur essentiel de l'économie américaine, pourrait ralentir alors que les citoyens anticipent une possible crise et augmentent leur épargne. Les entreprises, face à ces incertitudes, réduisent leurs investissements, ce qui pourrait enclencher un cercle vicieux de ralentissement économique.

Un impact direct sur les cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies n'a pas été épargné par cette vague de panique. Le 11 mars, la capitalisation totale du marché crypto a chuté de 7,5 %, soit une perte de 240 milliards de dollars. Le cours du Bitcoin, en particulier, a rapidement chuté sous les 77 000 dollars avant de se stabiliser autour de 79 000 dollars.

Malgré ces signaux d'alarme, l'administration Trump minimise les risques. Kevin Hassett, président du Conseil économique national, a affirmé sur CNBC que l'économie américaine restait robuste malgré quelques « anomalies passagères » à court terme. De son côté, Donald Trump a qualifié cette situation de « période de transition », balayant ainsi les craintes d'une récession imminente.

Si la probabilité d'une récession a augmenté, elle n'est pas encore une certitude. Certains facteurs pourraient contribuer à stabiliser la situation, notamment une révision des politiques commerciales et monétaires. Toutefois, la conjoncture actuelle suggère que les marchés resteront volatils dans les mois à venir.

Source : Wall Street Journal

